Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 juillet 2026

revue de presse

Ebola en RDC : Le personnel de santé en grève pour salaires impayés

Des dizaines de personnes travaillant dans un centre de traitement d'Ebola à l'hôpital général de Rwampara, dans le nord-est du Congo, se sont mises en grève lundi pour protester contre le non-paiement de leurs salaires et primes.

L'hôpital a été fermé par le personnel en grève, qui a bloqué la route menant à l'établissement et brûlé des pneus devant l'entrée principale.

Parmi les grévistes figurent des épidémiologistes, des enquêteurs sanitaires, des chauffeurs et des fossoyeurs qui affirment ne pas avoir été payés par les autorités congolaises. [Source Africanews]

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Mali: six proches de l'ancien président de transition Bah N'Daw jugés pour «tentative de complot»

Au Mali, en près de six années de transition, on ne compte plus les personnalités politiques, militaires ou les acteurs de la société civile accusés par le régime en place de tentative de complot ou de déstabilisation. Ce mardi 14 juillet, c'est sans doute la plus ancienne de ces affaires qui sera jugée devant les chambres criminelles de la cour d'appel de Bamako.

Six personnalités réputées proches du premier président de transition, Bah N'Daw, vont comparaître, parmi lesquelles le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la Sécurité d'État, et Kalilou Doumbia, ancien secrétaire général de la présidence. Après avoir été enlevés puis torturés, ils croupissent en prison depuis près de cinq années. [Source RFI]

Sénégal : Ousmane Diagne nommé président du Conseil constitutionnel

Le magistrat et ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne a été nommé, lundi, président du Conseil constitutionnel, en remplacement de Mamadou Badio Camara décédé en avril 2025, a annoncé la présidence de la République le même jour.

Selon un communiqué signé par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Diagne est nommé en qualité de membre et président de la haute juridiction chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des scrutins. [Source Agence de Presse sénégalaise]

Le Burkina Faso rappelle ses diplomates en poste en France à Ouagadougou

Les douze diplomates burkinabè qui étaient en poste à Paris sont tous de retour à Ouagadougou où ils ont été reçus ce lundi 13 juillet par le ministre des Affaires étrangères. Cette décision intervient après la rupture des relations diplomatiques avec la France décidée par leur pays fin juin.

Le 26 juin, le Burkina Faso, a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Paris. Début juillet tous les diplomates français avaient quitté Ouagadougou et leurs homologues burkinabè avaient en réciprocité jusqu'au 6 juillet pour partir de France.

Des publications sur les réseaux sociaux indiquaient que certains d'entre eux avaient fait une demande d'asile en France. [Source TV5 Monde Afrique]

Trump envoie un haut diplomate américain dans trois pays clés d’Afrique de l’Ouest alors que la compétition géopolitique s’intensifie

L’administration Trump envoie son plus haut responsable pour les affaires africaines en tournée au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au Mali du 11 au 18 juillet. Une première visite officielle sur le continent pour Frank Garcia, nommé secrétaire d’État adjoint pour l’Afrique, qui intervient dans un contexte de compétition géopolitique ouverte avec la Russie et la Chine. L’objectif affiché est clair : défendre les intérêts américains en matière de sécurité, de prospérité économique et de stabilité régionale, tout en testant la résistance des alliances locales face à l’influence croissante de Moscou et de Pékin.

Le choix des trois pays n’a rien d’anodin. Le Nigeria reste le partenaire stratégique et économique majeur de Washington en Afrique de l’Ouest, avec une coopération militaire déjà structurée autour d’un groupe de travail conjoint sur le contre-terrorisme et le partage de renseignements. [Source Africapresse]

Égypte : Une tombe vieille de 3 000 ans découverte près de Louxor

Des archéologues ont mis au jour une tombe vieille de 3 000 ans près de la ville de Louxor, dans le sud de l'Égypte, ont annoncé dimanche les autorités, qui espèrent stimuler le tourisme grâce à une série de découvertes. La tombe, celle d'un homme nommé Paser, a été révélée par une mission néerlandaise de l'université de Leiden, dans la nécropole thébaine de la région de Gourna, selon le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Les spécialistes estiment, grâce au style artistique caractéristique de ses inscriptions, que la tombe date de la période ramesside, qui s'étend sur les XIXe et XXe dynasties. Située à l'ouest d'un site funéraire connu, elle reprend la disposition traditionnelle des tombes privées thébaines du Nouvel Empire (1570-1069 av. J.-C.): une cour ouverte menant à une chapelle creusée dans la roche en forme de « T »inversé, avec des chambres funéraires sculptées au sous-sol. [Source LSI Africa]

L'Afrique du Sud propose des stocks obligatoires de carburant pour éviter les pénuries

L'Afrique du Sud propose de réorganiser ses capacités stratégiques de stockage de carburant en imposant des réserves obligatoires tant à l'État qu'au secteur privé afin d'atténuer les crises d'approvisionnement, révèle un document officiel.

L'offre et les prix mondiaux de l'énergie sont sous pression depuis des mois en raison d'une crise persistante au Moyen-Orient qui a bloqué le détroit d'Ormuz, une voie de transit essentielle pour le pétrole et le gaz naturel liquéfié.

Les propositions, présentées dans un document du ministère des Ressources minérales et pétrolières, obligeraient tous les grossistes et importateurs de pétrole et de carburants titulaires d’une licence à détenir des stocks correspondant à 21 jours de consommation, dont 70 % seraient consacrés au pétrole brut et le reste à des produits raffinés tels que le diesel ou le kérosène. [Source TRT Afrika]

Cacao : L'idée d'un cartel regroupant les principaux producteurs africains prend de l'ampleur

L'Afrique assure environ 70 % de la production mondiale de cacao. Face à la volatilité des cours et aux nouveaux défis de la filière, les principaux pays producteurs du continent cherchent à renforcer leur coordination afin de mieux défendre leurs intérêts sur le marché mondial.

Abuja accueillera, ce 14 juillet 2026, le Sommet sur la valeur ajoutée dans le cacao, réunissant le Nigeria, pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Cameroun. Selon un communiqué publié par le ministère nigérian de l’Industrie, cet événement sera l’occasion d’établir une « Alliance pour la valeur ajoutée dans le cacao ». [Source Agence ecofin]

Au Maroc, le journaliste Ali Lmrabet interpellé pour « diffusion de fausses informations »

Figure de la presse indépendante marocaine, exilé à l’étranger depuis plusieurs années, le Franco-Marocain avait été interdit d’exercer le journalisme au Maroc entre avril 2005 et avril 2015, à la suite de déclarations sur les Sahraouis des camps de Tindouf. Il a déjà fait de la prison en 2003 pour « outrage au roi ».

Le journaliste franco-marocain Ali Lmrabet, connu pour ses positions critiques à l’égard des autorités marocaines, a été interpellé dimanche 12 juillet à son arrivée au Maroc en provenance d’Espagne pour « diffusion de fausses informations », a annoncé son épouse à l’Agence France-Presse (AFP). Sollicité par l’AFP, le parquet marocain n’avait pas répondu dans l’immédiat. [Source Le Monde Afrique]

Le Nigeria dépasse son quota OPEP et retrouve son pic pétrolier

La production pétrolière du Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis six ans, franchissant au passage le quota assigné par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Ce rebond marque une rupture nette avec la trajectoire déclinante observée depuis 2019, période durant laquelle vols de brut, sabotages d’oléoducs et sous-investissement chronique avaient rogné les volumes extraits du delta du Niger. Pour Abuja, l’événement est plus qu’un simple indicateur technique : il rebat les cartes de sa diplomatie énergétique et de sa position au sein du cartel. [Source Africtelegraph]