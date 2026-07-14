Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a réuni la Task force de riposte contre Ebola

Des techniciens de laboratoire analysent des échantillons provenant de cas suspects de maladie à virus Bundibugyo à Bunia, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo.

À la suite de la persistance de la maladie à virus Ebola ( MAVE) dans la province de l'Ituri et la tendance de son extension dans les provinces non concernées jusqu'ici, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé, ce lundi 13 juillet 2026, à la Cité de l'Union africaine, la 4ème réunion de la Task force nationale de riposte contre Ebola.

Au cours de cette réunion, le ministre de la santé, hygiène et prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, a présenté le dernier tableau épidémiologique de 1900 cas de contamination recensés avec 700 décès.

Pour renforcer le travail de terrain , le Chef de l'État a désigné Dr Steve Ahuka en qualité de manager terrain de la riposte contre la MAVE.

Le ministre de la Santé a toutefois reconnu que la sensibilisation communautaire a commencé à donner des bons résultats.

Invité à cette réunion, le Chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, M. Lan J. McCary a remercié le Chef de l'État pour sa participation . Il a précisé que les États-Unis tiennent à affirmer leur soutien à la riposte contre la maladie à virus Ebola entant que premier partenaire de la RDC.

"Nous avons consacré plus de 600 millions de dollars pour soutenir la riposte; nous continuons dans la même voie", a déclaré le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amerique.