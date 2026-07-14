Sénégal: Affaire du chef cuisinier - Abdoulaye Fall apporte des précisions et évoque un dossier « clos »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, est revenu sur l'affaire impliquant le chef cuisinier de la délégation sénégalaise lors d'une conférence de presse tenue ce lundi après l'élimination du Sénégal de la Coupe du monde. Le dirigeant sportif a livré sa version des faits et assuré qu'aucun élément concret ne permettait de confirmer les accusations évoquées.

Selon Abdoulaye Fall, il se trouvait à Mexico lorsqu'il a été informé de la situation par le secrétaire général de la FSF. « J'étais à Mexico quand le SG m'a informé. Je lui ai demandé quand même d'aller échanger avec le chef cuisinier pour voir ce qui s'est passé exactement », a-t-il expliqué.

Le président de la FSF a indiqué qu'une plainte avait été formulée par une dame à la suite d'un échange avec le cuisinier. « Il y a eu effectivement une complainte d'une dame. Je pense qu'il y a eu des discussions au niveau du restaurant, peut-être mal appréciées par la dame, qui est allée se plaindre auprès de sa hiérarchie », a-t-il relaté.

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D'après ses explications, le secrétaire général de la fédération, accompagné du directeur des sports, aurait ensuite rencontré le chef concerné afin d'éclaircir la situation. « Le chef a reconnu avoir eu une discussion amicale avec une dame qui s'appelle Martha. Mais il n'y avait aucune intention ni quoi que ce soit pour avoir avec elle des relations ou rien », a affirmé Abdoulaye Fall.

Une intervention de la police américaine

Le patron de la FSF a également confirmé l'intervention des forces de l'ordre américaines après une démarche effectuée par la plaignante. « Nous avons reçu la visite de la police parce que la dame est allée faire une déposition. Il y a eu la visite de la police, on a échangé », a-t-il déclaré.

Toutefois, Abdoulaye Fall affirme que la fédération n'a reçu aucune plainte officielle et qu'aucune preuve tangible n'a été portée à sa connaissance. « Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas reçu de plainte formelle. Il n'y a rien de factuel qui pourrait nous permettre d'étayer une telle accusation », a-t-il soutenu.

Il a également précisé avoir reçu un rapport des autorités américaines sur cette affaire. Pour lui, le dossier est désormais terminé. « J'ai même reçu récemment le rapport de la police américaine. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est clos. C'est un instant qui est clos », a-t-il déclaré.

Un malentendu culturel selon le président de la FSF

Abdoulaye Fall a par ailleurs évoqué la possibilité d'un malentendu lié aux différences culturelles et aux habitudes de communication. « Il y a des gens qui ont tendance à taquiner les gens, à échanger comme ça. Mais c'était purement amical. Il y a aussi des gens qui ne l'apprécient pas », a-t-il expliqué.

Il a estimé que le chef cuisinier pouvait ne pas avoir mesuré la perception de certains comportements dans un autre environnement. « Vous n'êtes plus dans votre contexte. Voilà, ça aussi, c'est des éléments qu'il ne comprenait peut-être pas », a-t-il ajouté.

Prenant la défense de son collaborateur, le président de la FSF a tenu à rappeler l'image qu'il garde de lui. « C'est un vieux que je respecte beaucoup. Il a tout le temps son chapelet et il a même du mal à parler aux gens. Donc, je ne peux pas imaginer quand même de telles accusations », a conclu Abdoulaye Fall.