Sénégal: Gouvernance territoriale - Les diplômés africains investissent le pouvoir local

Pendant longtemps, le rêve des diplômés africains formés à l'étranger semblait tracé : rejoindre les grandes métropoles, intégrer une organisation internationale ou construire une carrière dans le secteur privé. Mais un mouvement inverse gagne progressivement du terrain. De plus en plus de cadres choisissent de revenir dans leur territoire d'origine pour y investir leurs compétences, parfois jusqu'à briguer un mandat municipal. Un retour qui pourrait changer le visage du développement local sur le continent.

La « fuite des cerveaux » africains a longtemps occupé le devant de la scène : ingénieurs, chercheurs, financiers ou hauts cadres partis travailler à Paris, Londres, New York ou dans les capitales africaines. Un autre phénomène, plus discret, apparaît désormais : celui du retour vers les territoires d'origine. Certains reprennent une exploitation familiale pour la moderniser, créent des entreprises en région ou s'engagent dans la gestion publique locale.

Cette nouvelle trajectoire est favorisée par une réalité institutionnelle : la montée en puissance de la décentralisation. Dans de nombreux pays africains, les communes disposent désormais de compétences, de budgets et de responsabilités qui en font de véritables acteurs du développement. Pour ces diplômés, une mairie rurale n'est plus considérée comme une étape secondaire, mais comme un espace où leurs compétences en gestion, en finance ou en conduite de projets peuvent produire des résultats visibles.

Leur valeur ajoutée tient notamment à leur capacité à dialoguer avec les partenaires techniques et financiers. Élaborer un plan communal de développement, obtenir un financement international, structurer une coopération avec une collectivité étrangère ou monter un projet conforme aux exigences des bailleurs nécessite des compétences souvent acquises dans les grandes écoles ou les organisations internationales.

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La trajectoire d'Yvonne Aki-Sawyerr illustre cette dynamique. Après une longue carrière dans la finance à Londres, elle est revenue en Sierra Leone pendant la crise d'Ebola avant d'être élue maire de Freetown en 2018. Avec son programme « Transform Freetown », fondé sur des objectifs mesurables et une gestion par les données, elle a mis en avant une nouvelle approche de la gouvernance municipale.

Au Sénégal, l'élection de Babacar Diop à la tête de la ville de Thiès a également illustré cette montée en puissance de profils issus du monde académique. Au Togo, la commune d'Amou-Oblo, dans la région des Plateaux, offre un autre exemple avec Meyebine Esso Gnassingbé, diplômé de ESLSCA Business School et de Sciences Po, qui a choisi l'engagement local après une formation internationale.

Durant son premier mandat municipal (2019-2025), la commune a développé plusieurs projets associant infrastructures de base et ingénierie institutionnelle : élaboration d'un plan de développement communal avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), partenariats avec des ONG internationales, coopération décentralisée avec des collectivités françaises, ou encore mise en place d'actions intercommunales.

Ce phénomène dépasse les frontières d'un seul pays. Du Sénégal au Ghana, en passant par le Bénin ou la Côte d'Ivoire, des diplômés issus d'universités étrangères ou de grandes écoles africaines investissent les exécutifs locaux. Pour les réseaux de collectivités, ces profils contribuent à professionnaliser rapidement la gestion municipale.

Mais le défi reste celui de la durée. Le développement local ne peut dépendre uniquement du retour exceptionnel de quelques individus. L'enjeu est désormais de transformer ces expériences personnelles en modèles reproductibles : former les administrations communales, transmettre les méthodes de travail et renforcer les capacités locales.

Le véritable succès de ce retour des compétences ne se mesurera donc pas seulement au nombre de diplômés revenus au pays, mais à leur capacité à construire des institutions locales solides capables de fonctionner au-delà de leurs mandats.