Sénégal: Député-maire - Le cumul des mandats, entre levier de développement et défi démocratique

Longtemps pratiqué en France avant d'être interdit en 2017, le cumul des fonctions de député et de maire demeure autorisé dans plusieurs pays africains, notamment au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Si ses détracteurs dénoncent une concentration du pouvoir et des inégalités entre territoires, ses défenseurs y voient un outil efficace pour accélérer le développement des communes.

Les critiques sont bien connues : disponibilité limitée des élus, faible renouvellement de la classe politique et accès privilégié aux ressources de l'État pour les communes dirigées par des parlementaires. Autant d'arguments qui nourrissent régulièrement le débat sur l'avenir du cumul dans les démocraties africaines.

À l'inverse, les partisans de ce modèle soulignent les réalités des jeunes collectivités locales. Dans des systèmes où les décisions demeurent largement centralisées, un député-maire disposerait d'un accès direct aux ministères et aux programmes nationaux, facilitant l'obtention de financements et la réalisation de projets structurants.

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En Côte d'Ivoire, le parcours d'Amadou Koné illustre cette logique. Ministre des Transports, député puis maire de Bouaké depuis 2023, il pilote un ambitieux programme de reconstruction de la deuxième ville du pays. Pour ses soutiens, cette accumulation de responsabilités favorise l'efficacité de l'action publique ; pour ses opposants, elle crée une rupture d'égalité avec les autres communes.

Le Togo offre également un exemple souvent cité. À Amou-Oblo, le député-maire Meyebine Esso Gnassingbé, élu en 2019 puis reconduit en 2025, revendique un bilan marqué par la construction d'un hôpital régional, la réhabilitation de dizaines de kilomètres de routes, l'extension de l'électrification et le développement d'une zone agricole. Plusieurs de ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une coordination entre la commune et des programmes de l'État.

Reste une interrogation centrale : ces investissements auraient-ils vu le jour aussi rapidement sans la présence d'un député à la tête de la commune ? C'est tout l'enjeu du débat. Si le cumul peut accélérer le développement local, il ne constitue pas une solution durable à l'équité territoriale.

Pour de nombreux observateurs, l'objectif à terme est de renforcer les mécanismes institutionnels dotations transparentes, financements objectifs et collectivités plus autonomes afin que les communes puissent accéder aux mêmes opportunités, indépendamment du statut politique de leur maire.