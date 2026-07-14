Ile Maurice: Sept individus agressent un père et son fils et saccagent leur voiture

Dimanche après-midi, à L'Escalier, un jeune homme de 23 ans devait simplement récupérer son fils dans le cadre d'un droit d'hébergement mais l'expédition a viré au fait divers. Accompagné de son père, de sa mère et d'un cousin, il s'était rendu en fourgonnette, vers 17 h 20, au domicile du nouveau conjoint de son ancienne compagne afin de récupérer leur fils, conformément à une décision de justice lui accordant la garde de l'enfant, tandis que la mère bénéficiait d'un droit d'hébergement un week-end sur deux.

À peine le véhicule garé, deux voitures seraient arrivées sur les lieux. L'une se serait immobilisée derrière leur fourgonnette et l'autre devant. Sept individus sont alors descendus des véhicules, armés de gros bâtons en bois, de clubs de golf, d'une batte de baseball, de matraques télescopiques et d'un pistolet à impulsion électrique. Ils auraient commencé à saccager le véhicule avant de s'en prendre physiquement au jeune homme et à son père. Le jeune père a subi des blessures à la tête et à la main droite, tandis que son père a été blessé à la tête. À l'arrivée des policiers, les agresseurs avaient déjà pris la fuite.

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Après avoir reçu des soins, le jeune homme a été autorisé à rentrer chez lui avec un traitement médical. Son père, en revanche, a été admis en observation et son état est jugé stable.

Le jeune homme affirme être en mesure d'identifier quatre des présumés agresseurs. Les dégâts causés à son véhicule sont estimés à environ Rs 500 000. Le véhicule endommagé a été conduit au poste de police dans le cadre de l'enquête.

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