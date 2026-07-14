Ile Maurice: Un homme grièvement brûlé dans l'incendie d'une chambre

Un incendie s'est déclaré ce lundi 13 juillet dans une maison située sur Seeruttun Road, à Bois-Chéri, faisant un blessé grave. Les faits se sont produits aux alentours de 11 h 10 lorsqu'un homme âgé de 24 ans se trouvait à l'intérieur d'une chambre au moment où le feu a éclaté.

Alertés, les pompiers de Rose-Belle ainsi que les membres SAMU se sont rendus sur les lieux. La victime a été extraite de la pièce en flammes avant d'être transportée vers l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, Candos.

Selon les premières informations recueillies, l'homme aurait subi des brûlures sur l'ensemble du corps. La chambre où l'incendie s'est déclaré a été entièrement ravagée par les flammes. Le matelas sur lequel il se trouvait a également été complètement détruit. À l'arrivée de la police, les pompiers avaient déjà maîtrisé le sinistre. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone et une sentinelle a été placée sur les lieux.

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Les premières constatations n'ont relevé aucun élément laissant suspecter un acte criminel. Une enquête a toutefois été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes ayant provoqué cet incendie.