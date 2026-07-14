Ile Maurice: Phoenix Beverages simplifie sa structure pour gagner en efficacité

Phoenix Beverages Limited (PBL) franchit une étape importante dans la réorganisation de son capital. La société a annoncé que la division des faillites de la Cour suprême a donné son feu vert à un vaste projet visant à simplifier sa structure actionnariale.

Cette opération, qui sera finalisée d'ici au 23 juillet, permettra à Phoenix Beverages, qui emploie 2 000 personnes et brasse un chiffre d'affaires de plus de Rs 13 milliards, d'absorber deux sociétés qui détenaient une part importante de son capital : Camp Investment Company Ltd (CICL) et Phoenix Investment Company Ltd (PICL). Une fois l'opération terminée, ces deux sociétés disparaîtront.

Derrière cette restructuration se cache un objectif simple : rendre l'organisation du groupe plus claire et plus efficace. Celui-ci est présent dans la région grâce à l'acquisition de 54,4 % du capital de Seychelles Breweries Ltd en juillet 2025. Il sera également implanté à La Réunion, où il assurera, à compter de 2027, la production et la distribution des produits de The Coca-Cola Company dans son usine à Edena.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jusqu'à présent, une partie des actions de Phoenix Beverages était détenue indirectement par l'intermédiaire de CICL et de PICL. Cette structure, héritée de plusieurs années d'évolution du groupe, était devenue, selon les spécialistes, relativement complexe. Avec cette fusion, les actionnaires de ces deux sociétés détiendront désormais directement des actions de Phoenix Beverages.

Un nouveau format d'actions

Pour les investisseurs, cette simplification présente plusieurs avantages. Elle rend l'actionnariat plus transparent, facilite la compréhension de la valeur de l'entreprise et réduit les coûts administratifs liés au maintien de plusieurs sociétés. Elle devrait également améliorer la liquidité du titre en Bourse, puisque davantage d'actionnaires détiendront directement des actions de PBL.

La réorganisation prévoit par ailleurs un fractionnement des actions de Phoenix Beverages. Les actions actuelles, d'une valeur nominale de Rs 10, seront divisées en dix actions de Rs 1 chacune, avant d'être converties en actions sans valeur nominale, un format désormais largement utilisé par les sociétés cotées.

Cette opération est purement technique : elle ne modifie ni la valeur de l'entreprise ni la participation économique des actionnaires. Ainsi, un investisseur qui détient aujourd'hui 100 actions de Phoenix Beverages en détiendra 1 000 après le fractionnement, mais la valeur totale de son investissement restera inchangée. En revanche, un plus grand nombre d'actions en circulation peut contribuer à améliorer la liquidité du titre en Bourse et à faciliter les transactions.

Dans le cadre de cette restructuration, Phoenix Beverages émettra également de nouvelles actions en faveur des actionnaires de CICL et de PICL afin qu'ils deviennent directement actionnaires de PBL. En parallèle, IBL Ltd recevra une catégorie particulière d'actions destinée à préserver la stabilité du contrôle du groupe pendant cette période de transition. Cette mesure vise à éviter qu'un changement dans la structure du capital ne modifie l'équilibre de l'actionnariat.

Le calendrier est désormais fixé. Les actions de PICL seront négociées pour la dernière fois le 13 juillet avant leur retrait de la cote du Development & Enterprise Market (DEM). Le 16 juillet servira de date de référence pour déterminer les actionnaires qui recevront les nouvelles actions. Le 22 juillet marquera l'entrée en vigueur de la restructuration, tandis que les nouvelles actions de Phoenix Beverages commenceront à être négociées le 23 juillet.

Au final, cette opération ne modifie ni la valeur de Phoenix Beverages ni celle des investissements de ses actionnaires. Elle change surtout la manière dont le capital est organisé. En regroupant les différentes structures au sein d'une seule société cotée, le groupe espère renforcer sa gouvernance, améliorer sa visibilité auprès des investisseurs et disposer d'une organisation plus simple, plus lisible et mieux adaptée à son développement futur.

Le conseil d'administration recommande néanmoins aux investisseurs de faire preuve de prudence dans leurs transactions sur le titre jusqu'à l'achèvement complet de cette réorganisation.