Sénégal: Des équipements sportifs d'une valeur de près de 9 millions CFA à des équipes de Richard-Toll

13 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — La Fondation Marie Louise Mimran a offert des équipements sportifs et des subventions aux six équipes finalistes des zones 2, 7 et 8 de Richard-Toll, affiliées à l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Dagana.

D'une valeur globale de près de 9 millions de francs CFA, cet appui a été remis aux bénéficiaires, lundi, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de zones et plusieurs acteurs du mouvement sportif local.

Les équipements offerts comprennent des jeux de maillots, des chaussures, des ballons, des chaussettes et des blousons.

Les six équipes finalistes ont également reçu une enveloppe de 1 500 000 francs CFA, à raison de 250 000 francs CFA par équipe, ainsi qu'une subvention de 2 400 000 francs CFA répartie entre les trois zones, soit 800 000 francs CFA chacune.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La Fondation Marie Louise Mimran accompagne toujours les associations sportives et culturelles dans le cadre de leurs activités afin de contribuer au rayonnement du football dans le département de Dagana", a déclaré le représentant de l'administrateur général de la Fondation, Aby Houreyrata Dia.

Pour la finale de la zone 2, l'ASC Thiabakh affrontera l'ASC Dekeundo.

Dans la zone 7, l'ASC Mbel sera opposée à l'ASC Mbilor.

L'ASC Khouma Gallo Malick va disputer la finale face à l'ASC Manko, pour le compte de la zone 8.

Le représentant de la Fondation a invité les équipes à privilégier le fair-play et à bannir toute forme de violence, afin de permettre aux populations d'assister aux finales dans un climat de convivialité et de sérénité.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.