Sénégal: Des équipements sportifs d'une valeur de près de 9 millions CFA à des équipes de Richard-Toll

Richard-Toll — La Fondation Marie Louise Mimran a offert des équipements sportifs et des subventions aux six équipes finalistes des zones 2, 7 et 8 de Richard-Toll, affiliées à l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Dagana.

D'une valeur globale de près de 9 millions de francs CFA, cet appui a été remis aux bénéficiaires, lundi, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de zones et plusieurs acteurs du mouvement sportif local.

Les équipements offerts comprennent des jeux de maillots, des chaussures, des ballons, des chaussettes et des blousons.

Les six équipes finalistes ont également reçu une enveloppe de 1 500 000 francs CFA, à raison de 250 000 francs CFA par équipe, ainsi qu'une subvention de 2 400 000 francs CFA répartie entre les trois zones, soit 800 000 francs CFA chacune.

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"La Fondation Marie Louise Mimran accompagne toujours les associations sportives et culturelles dans le cadre de leurs activités afin de contribuer au rayonnement du football dans le département de Dagana", a déclaré le représentant de l'administrateur général de la Fondation, Aby Houreyrata Dia.

Pour la finale de la zone 2, l'ASC Thiabakh affrontera l'ASC Dekeundo.

Dans la zone 7, l'ASC Mbel sera opposée à l'ASC Mbilor.

L'ASC Khouma Gallo Malick va disputer la finale face à l'ASC Manko, pour le compte de la zone 8.

Le représentant de la Fondation a invité les équipes à privilégier le fair-play et à bannir toute forme de violence, afin de permettre aux populations d'assister aux finales dans un climat de convivialité et de sérénité.