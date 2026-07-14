Sénégal: Plus de la moitié des jeunes Sénégalais fument avant l'âge de 20 ans (Enquête)

Dakar — L'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes ou Global Adult Tobacco Survey (GATSU) 2023, dont les résultats ont été rendus publics lundi, révèle que 58% des jeunes commencent à fumer avant l'âge de 20 ans au Sénégal.

"L'enquête révèle une initiation précoce au tabagisme chez les enfants dès l'âge de 7 ans pour certains jeunes, mais dans l'ensemble 58% fument avant l'âge de 20 ans au Sénégal", a déclaré docteur Omar Ba, coordinateur du Programme national de lutte contre le tabac.

Il prenait part à la restitution de l'enquête lors d'une rencontre tenue lundi, à Dakar, en partenariat avec l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal (ANIOS).

Selon docteur Ba, les résultats de cette enquête ont également mis l'accent sur l'exposition au tabagisme environnemental dans les lieux publics en raison d'une exposition à la fumée.

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L'enquête est également revenue sur les nouvelles formes de consommation de tabac au Sénégal, à savoir les cigarettes électroniques, très prisées par les jeunes et qui sont source de dommages dans cette catégorie de la population.

"Ce sont des produits qui entraînent la dépendance mais aussi des produits avec plein de nicotine [...] On a trouvé des dérivés de cannabis dedans qui sont utilisés par des enfants", indique-t-il.

Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac a déploré le fait que ces cigarettes ressemblent à des marqueurs, des stylos et des designs fait exprès pour attirer les enfants.

Le professeur Abdou Aziz Kassé, médecin militaire à la retraite, a pour sa part insisté sur la sensibilisation pour arriver à un changement de politique passant par une loi pour lutter contre ce phénomène.

"La solution tient beaucoup en un changement de politique qui suppose qu'il y ait une loi dont le projet est actuellement sur le bureau du secrétaire général du gouvernement", a-t-il signalé.

Un projet de loi doit être proposé en Conseil des ministres, avant d'être soumis à l'Assemblée nationale, pour enfin atterrir sur la table du président de la République pour promulgation, a-t-il indiqué.

Le président des imams et oulémas du Sénégal, El Oumar Diène, a de son côté pris l'engagement de faire passer le message de la sensibilisation dans les sermons pour lutter contre le tabagisme.