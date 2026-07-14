Sénégal: Corruption - Il ne manque que quatre points au pays pour sortir de la zone rouge, selon le président de l'OFNAC

Dakar — Le Sénégal fait tellement d'efforts en matière de lutte contre la corruption qu'il ne lui manque maintenant que quatre points pour sortir de la zone rouge du classement mondial, a-t-on appris, lundi, à Dakar, du président de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka.

"Concernant l'indice de perception de la corruption, nous n'avons pas atteint les résultats souhaités. Mais il ne manque que quatre points au Sénégal pour sortir de la zone rouge", a dit M. Ka en présidant une cérémonie officielle consacrée à la célébration de la 10e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, à l'École nationale de police.

"C'est difficile de faire l'état des lieux de la corruption chez nous. Mais le Sénégal reste en Afrique de l'Ouest le premier pays en termes de résultats positifs. Il est le quatrième en Afrique, en ce qui concerne la bonne application des normes anticorruption", a-t-il souligné.

Le président de l'OFNAC signale que les "défis" à relever par le Sénégal en matière de lutte contre la corruption sont tout de même nombreux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous continuerons à appliquer la tolérance zéro en matière de corruption. Toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption seront auditionnées ou poursuivies en justice, si c'est nécessaire. Cela se fera sans parti pris", a soutenu Moustapha Ka.

Des enquêtes seront menées pour élucider tous les actes présumés de corruption, et les dossiers transmis aux juridictions, si les faits sont avérés, a-t-il ajouté.