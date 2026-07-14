Afrique de l'Ouest: Une Ivoirienne de 15 ans obtient le Bac avec la mention Très bien

Mlle Arielle Yapo est entrée dans l'histoire de l'éducation nationale au Sénégal. Âgée de 15 ans, cette élève de la première promotion de lycéens de l'Institution Présentation de Marie (Ipm), à Saint-Louis (Sénégal), a obtenu la mention Très bien au baccalauréat, série scientifique (S2).

L'Ivoirienne, originaire des régions de la Marahoué et de La Mé, s'est installée au Sénégal en 2019 avec son père et sa mère. Par son travail et son mérite, elle s'est imposée comme l'un des plus grands espoirs de sa génération.

Il convient de souligner que l'Ipm a présenté, pour la session 2026, trente-trois candidats. « Vingt-neuf ont été déclarés admis dès le premier tour, trois sont autorisés à subir les épreuves du second groupe et une seule candidate n'a pas obtenu son diplôme », rapporte le site Seneplus.com.