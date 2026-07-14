Afrique de l'Ouest: Une Ivoirienne de 15 ans obtient le Bac avec la mention Très bien

13 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Mlle Arielle Yapo est entrée dans l'histoire de l'éducation nationale au Sénégal. Âgée de 15 ans, cette élève de la première promotion de lycéens de l'Institution Présentation de Marie (Ipm), à Saint-Louis (Sénégal), a obtenu la mention Très bien au baccalauréat, série scientifique (S2).

L'Ivoirienne, originaire des régions de la Marahoué et de La Mé, s'est installée au Sénégal en 2019 avec son père et sa mère. Par son travail et son mérite, elle s'est imposée comme l'un des plus grands espoirs de sa génération.

Il convient de souligner que l'Ipm a présenté, pour la session 2026, trente-trois candidats. « Vingt-neuf ont été déclarés admis dès le premier tour, trois sont autorisés à subir les épreuves du second groupe et une seule candidate n'a pas obtenu son diplôme », rapporte le site Seneplus.com.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.