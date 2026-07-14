Gabon: Le pays au coeur de l'atelier régional de Dakar sur l'accélération des CDN via l'électrification rurale

13 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat, Fabrice Ntchango, représente le Gabon à Dakar au lancement d'un atelier régional consacré à la mise en oeuvre des Contributions Déterminées au niveau National. L'accent est mis sur l'électrification rurale comme levier de transition énergétique.

Le Gabon réaffirme son engagement climatique sur la scène régionale. Le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat, Fabrice Ntchango, a pris part cette semaine à Dakar, au Sénégal, au lancement de l'atelier régional d'échange entre pairs sur l'accélération de la mise en oeuvre des Contributions Déterminées au niveau National, CDN.

Organisé sous l'égide du Secrétariat de la CCNUCC et en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers, cet atelier réunit des pays d'Afrique. L'objectif : partager les expériences, présenter des solutions innovantes et identifier des mécanismes de financement pour renforcer l'ambition climatique du continent.

L'électrification rurale au centre des discussions

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Cette rencontre régionale place l'électrification rurale au coeur de la stratégie. Il s'agit de transformer les engagements pris dans les CDN en projets concrets, structurants et finançables, capables d'avoir un impact direct sur les populations.

Invité à contribuer aux échanges, le Gabon, à travers le Conseil National Climat, participe activement aux réflexions. La délégation gabonaise porte la voix d'un pays qui mise sur des solutions climatiques intégrées pour concilier développement durable et accès à l'énergie.

Un engagement régional constant

Cette participation traduit la volonté du Gabon de renforcer sa coopération régionale et de capitaliser sur les bonnes pratiques des autres États africains.

L'ambition est de bâtir des projets à fort impact qui permettent d'accélérer la transition énergétique tout en améliorant les conditions de vie en zone rurale.

À l'issue de cet atelier, les pays participants devront dégager des approches concrètes et des pistes de financement pour passer de l'engagement à l'action sur le terrain.

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