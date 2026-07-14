Burkina Faso: Clôture des ateliers du Toukin-series - Les auteurs apprenants défendent leurs projets finaux

Les ateliers du toukin-series ont tenu la séance de restitution des projets de séries et procédé à la cérémonie de clôture de la Résidence de création, de développement de séries Tv, vendredi 10 juillet 2026, à Ouagadougou.

Les auteurs apprenants de la Résidence de création de développement des ateliers du Toukin-series 2026 ont eu plus d'un mois pour parfaire et développer leurs projets de série. Et ce, à travers les observations faites par les différents consultants lors des travaux et rencontre B to B tenus du 4 au 7 mai dernier. Une séance de restitution des projets a été organisée à leur endroit. Et cela a servi de cadre pour clôturer les activités de la Résidence, vendredi 10 juillet 2026, à Ouagadougou. Tour à tour, chaque auteur a pitché son projet final sous la guidance des consultants.

L'auteur du projet « Mana et Maya », représenté par le producteur Sékou Oumar Sidibé alias inspecteur Rock, a expliqué que leur projet est une série télé fantastique de deux supers héros burkinabè aux pouvoirs surnaturels pour humaniser le monde. « Au début de la Résidence, le projet avait pour titre, répression patriotique, mais avec les orientations des consultants, le projet a été modelé et renforcé dans tous ses aspects pour prendre le titre, mana et maya », a-t-il signifié.

Pour la séance de restitution des projets, le scénariste producteur Noraogo Sawadogo, consultant de la Résidence des toukin-séries 2026, a mentionné qu'il s'agissait pour chaque auteur de pitcher en défendant le potentiel de son projet.

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Cela a permis aux consultants, a-t-il expliqué, d'analyser le rendu après la phase des remarques et des suggestions. Au nom de l'ensemble des consultants, il a noté une progression des projets. Car l'engouement et la volonté de faire un projet abouti a fait que la plupart des auteurs ont amélioré leur projet. Le directeur général de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), Moussa Alex Savadogo, a salué la qualité et de l'avancement des projets. Car ayant pris part à quelques séances de travail, c'est une satisfaction de voir ces projets prendre une autre tournure.

« Ces projets sont mieux outillés, le narratif est encore plus fort et ils sont presque aboutis » a-t-il dit. Moussa Alex Savadogo a souhaité qu'avec l'accompagnement des mentors, consultants et professionnels présents à la Résidence, ces projets pourront voir le jour pour être diffuser. Le coordonnateur des activités des ateliers du toukin-series, Isaïe Florent Yaméogo a mentionné que les ateliers ont été un cadre pour permettre aux auteurs et producteurs d'affiner leurs projets de série afin de postuler à des projets de fonds.

Pour la suite, il a révélé que les ateliers du toukin-séries vont permettre aux auteurs désireux de continuer à développer leurs projets. Et permettre à ceux qui veulent chercher du fonds de le faire pour la phase de production. Ce sont 10 projets qui ont été coachés durant la Résidence des ateliers du toukin-séries 2026. Chaque auteur apprenant a reçu une attestation de participation.