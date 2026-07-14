Sénégal: Conseil constitutionnel - Ousmane Diagne nommé président de l'institution

13 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, ce lundi 13 juillet 2026, Ousmane Diagne président du Conseil constitutionnel. Il succède à feu Mamadou Badio Camara, décédé récemment.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination d'Ousmane Diagne en qualité de membre et président du Conseil constitutionnel. La décision a été prise par le décret n° 2026-1318 du 13 juillet 2026, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Magistrat de carrière, Ousmane Diagne dispose d'une longue expérience au sein de l'appareil judiciaire sénégalais. Au cours de son parcours, il a notamment exercé les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Dakar, de premier avocat général près la Cour suprême, avant d'être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Il succède à feu Mamadou Badio Camara à la tête du Conseil constitutionnel, l'une des plus hautes juridictions du pays chargée notamment de veiller à la conformité des lois à la Constitution et à la régularité des consultations électorales.

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