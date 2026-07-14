Sénégal: Abdoulaye Fall - « On n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du monde »

En conférence de presse ce lundi 13 juillet 2026, Abdoulaye Fall a évoqué plusieurs dossiers, dont la préparation de la Coupe du monde 2026. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) en a profité pour faire certaines révélations.

« Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde, venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. Le premier match validé, c'est le match contre les États-Unis. Je pense que c'était le lendemain du tirage au sort. Mais à chaque fois, je prends le soin d'avoir la validation du coach et du directeur international. Et ces matchs étaient validés. Et donc, le premier match devait se jouer à Charlotte. Il y a eu un second match. Et là aussi, on a pu négocier cela en marge du séminaire qu'on a eu à Atlanta », a-t-il expliqué.

Abdoulaye Fall a enchainé. « Et là, voilà, on a eu un match avec le président de la fédération saoudienne de football. Et nous avons pu arrêter aussi ce match après validation de l'entraîneur. Il y a eu un troisième match qu'on voulait même organiser parce que l'accord d'ici aussi avait voulu qu'on joue ce match. Et même le directeur technique était convaincu qu'il fallait jouer ce match. Mais l'entraîneur ne l'avait pas validé. Et donc, du coup, c'est comme ça que nous avons validé le plan de préparation ».