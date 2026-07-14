Sénégal: Combat des ténors - La grande machine à gros sous

Derrière les affiches qui font vibrer l'arène se cache une mécanique financière d'une rare complexité. Monter un combat entre deux ténors ne se résume pas à convaincre des lutteurs de signer un contrat.

Il faut d'abord disposer d'une importante capacité financière, bâtir un solide réseau de partenaires, maîtriser les risques et espérer que tous les voyants restent au vert jusqu'au jour J. Pour les promoteurs, chaque événement est un pari à plusieurs centaines de millions de FCfa. Premier impératif : disposer d'un fonds propre. Sans trésorerie, impossible de convaincre les lutteurs ni de lancer les négociations avec les sponsors. « Pour démarrer une saison, il faut déjà disposer d'un fonds propre afin de pouvoir ficeler des combats.

Ensuite, une fois ces affiches en poche, tu peux démarcher les sponsors pour solliciter leur accompagnement », explique Makane Mbengue, directeur de Gaston Productions, doyenne des structures d'organisation de lutte avec frappe, fondée en 1992 par son défunt père, Salif Mbengue, plus connu sous le nom de Gaston. Même son de cloche chez Fallou Ndiaye, patron de Ndiaye Productions, qui s'est imposé ces dernières années parmi les acteurs majeurs du secteur.

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« Le financement initial d'un promoteur provient de son propre business. Nous prélevons une partie des recettes de nos activités, en dehors de la lutte, pour constituer un fonds de roulement. Ensuite, si des sponsors nous accompagnent, ils nous permettent de rentabiliser notre investissement ».

Des budgets qui explosent

Tous les promoteurs interrogés sont unanimes : organiser une grande affiche exige des moyens considérables. « Il t'arrive de payer à un ténor 100 millions de FCfa ou davantage, tandis que son adversaire perçoit pratiquement le même montant. Pour réussir à dégager une marge, il faut donc mettre en place un excellent montage financier », confie Makane Mbengue.

Selon lui, le budget global d'un « combat royal » oscille généralement entre 200 et 300 millions de FCfa. Une affiche de niveau intermédiaire nécessite entre 80 et 150 millions, tandis qu'un gala de moindre envergure représente un investissement inférieur à 100 millions de FCfa.

Ces montants ne couvrent pas uniquement les cachets des vedettes. Une part importante du budget est absorbée par la communication, la logistique, les combats préliminaires et les nombreuses obligations administratives. « La communication représente un poste de dépenses très important. À cela s'ajoutent les coûts logistiques, les frais de sécurité publique, les prestations des sapeurs-pompiers, la location de l'arène ainsi que plusieurs autres charges liées à l'organisation d'un gala », détaille Fallou Ndiaye.

À ces dépenses s'ajoutent les obligations réglementaires imposées par la Fédération sénégalaise de lutte. Dans les règlements généraux de la Fédération sénégalaise de lutte, le promoteur doit notamment consigner, dans les délais prescrits, les avances et reliquats des cachets des lutteurs, les droits d'organisation ainsi que l'ensemble des garanties financières exigées avant la tenue de l'événement. Pour les cachets des grandes têtes d'affiche, compris entre 30 et 40 millions de FCfa, les textes prévoient notamment le versement de 2,5 millions de FCfa au titre des frais d'organisation.

Sans sponsors, impossible d'équilibrer les comptes

Face à ces charges colossales, les recettes de billetterie et du pay-per-view ne suffisent pas toujours. Les promoteurs misent alors sur le sponsoring, devenu un levier indispensable de leur modèle économique. « Pour qu'un promoteur n'organise pas un événement à perte, il lui faut de véritables sponsors. Je ne parle pas de ce que j'appelle les promoteurs «tape-à-l'oeil», mais de vrais partenaires », insiste Aziz Ndiaye, ancien patron d'Aziz Productions.

L'ancien promoteur précise sa pensée : « Les sponsors tape-à-l'oeil sont ceux dont le branding envahit tout le stade sans pour autant apporter un financement conséquent. Ce qu'il faut, ce sont des partenaires stratégiques capables d'investir des centaines de millions de FCfa au cours d'une saison ». Autrement dit, derrière le spectacle offert au public, chaque grande affiche repose sur un subtil équilibre financier où la moindre défaillance (sponsor défaillant, faible affluence ou contre-performance du pay-per-view) peut transformer un événement populaire en gouffre financier.

La grande nouveauté dans la lutte sénégalaise, c'est l'arrivée, cette année, d'un grand sponsor comme Canal+, qui apporte une réelle valeur ajoutée. Il aura investi, selon Xavier Seck, directeur général de Beuz Pro, des centaines de millions de FCfa sur le combat royal Modou Lô - Sa Thiès du 5 avril 2026. Ces investissements représentent un bénéfice supplémentaire pour les promoteurs, car ces derniers étaient déjà rentables avant son arrivée.

Le business caché derrière les champions

Dans la lutte sénégalaise, un grand combat ne se vend pas uniquement grâce à la popularité des lutteurs. Derrière chaque affiche se déploie une véritable stratégie commerciale où se mêlent marketing, communication, recherche de partenaires, négociations et innovations technologiques.

Pour les promoteurs, le succès d'un événement se construit bien avant le coup de sifflet de l'arbitre. Ancien promoteur devenu aujourd'hui l'un des principaux partenaires d'Albourakh Events, dirigé par son frère Baye Ndiaye, Aziz Ndiaye estime que la réussite d'un promoteur ne repose pas uniquement sur ses moyens financiers.

« Ce qui fait la réussite d'un promoteur événementiel, c'est son expérience, sa crédibilité et son carnet d'adresses. Il arrive que des sponsors refusent d'associer leur image à des promoteurs novices. Les partenaires préfèrent généralement accompagner des promoteurs expérimentés, crédibles et respectueux de leurs engagements », affirme-t-il. Selon lui, le choix des lutteurs demeure également déterminant. « Tout dépend de la catégorie des lutteurs. Il y a ceux qui excellent à la fois en pay-per-view, en billetterie et en sponsoring. Ce sont eux qui cochent toutes les cases », précise-t-il.

Le marketing, nouvel arbitre de l'arène

Pour Issa Ndiaye, spécialiste du marketing sportif et ancien vice-président chargé de la communication et du marketing du Comité national de gestion (Cng) de lutte, remplacé par la Fédération sénégalaise de lutte en 2025, la professionnalisation du secteur est devenue incontournable. « Les promoteurs ont un rôle essentiel à jouer. Les événements leur appartiennent, mais s'ils veulent attirer davantage d'entreprises, ils doivent s'entourer de professionnels capables de proposer des offres plus structurées et plus attractives. Il faut sortir d'une logique de simple soutien pour aller vers de véritables partenariats gagnant-gagnant. Certains promoteurs ont déjà commencé à le faire avec succès. Il faut désormais généraliser cette démarche ».

L'ancien responsable fédéral estime également que la Fédération ne doit pas rester spectatrice de cette mutation économique. « Il ne faudrait pas que la Fédération soit la grande perdante de cette évolution. Certes, l'événement appartient au promoteur, mais il s'inscrit dans un cadre réglementé. Toutes les parties doivent travailler ensemble afin que chacun y trouve son compte. Le secteur a besoin de davantage d'organisation et de professionnalisme », soutient-il.

Le Pay-per-view, la nouvelle poule aux oeufs d'or

S'il existe aujourd'hui un levier qui a profondément transformé l'économie de la lutte, c'est bien le pay-per-view (Ppv) : acheter un code pour suivre un combat. Introduit en 2018 par Ibrahima Faye, dit Beuz, et ses partenaires à l'occasion du combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux organisé par Luc Nicolaï, ce modèle est devenu, en quelques années, un pilier du financement des grands événements.

Directeur général de Beuz Pro, Xavier Seck résume cette révolution. « Le principal apport du pay-per-view, aujourd'hui, est qu'il garantit la rentabilité des promoteurs. Lorsqu'un grand combat est programmé, le promoteur connaît déjà, à peu près, les recettes qu'il peut espérer de la billetterie. Le Ppv vient désormais s'ajouter à ces revenus et constitue une nouvelle source de financement particulièrement importante », se réjouit-il. Dans les faits, explique-t-il, les recettes générées par le Ppv permettent souvent de couvrir les principaux engagements financiers, notamment les cachets des lutteurs.

Les revenus provenant de la billetterie et du sponsoring servent ensuite à financer les dépenses d'organisation : location de l'Arène nationale, droits fédéraux, sécurité, logistique, communication et autres charges. Ce qui reste constitue la marge du promoteur. Le dirigeant de Beuz Pro rappelle également que le sponsoring n'est plus systématiquement synonyme d'importantes rentrées financières. « Aujourd'hui, le Ppv est devenu une troisième source de revenus et dépasse souvent les recettes réalisées à l'Arène nationale. Pour certains combats, il génère même deux à trois fois plus que la billetterie », jubile-t-il.