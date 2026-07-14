Sénégal: Abdoulaye Fall - « Les résultats sont en deçà des ambitions légitimes de notre football »

Ce lundi 13 juillet 2026, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a dressé le bilan de la participation du Sénégal à la Coupe du monde FIFA 2026 et confirmé la fin de la collaboration avec le sélectionneur national Pape Thiaw et son staff technique. Il est également revenu, dans le détail, sur les dysfonctionnements organisationnels qui ont émaillé le séjour des Lions aux États-Unis.

Un bilan sportif jugé « en deçà des ambitions »

Après une « première évaluation objective et exhaustive » de la campagne mondiale des Lions, le comité exécutif de la FSF a tranché sans détour. Le président Fall a été catégorique :

« Le comité exécutif a reconnu à l'unanimité que les résultats sportifs obtenus sont malheureusement en deçà des ambitions légitimes de notre football et des attentes de notre public. Cette analyse lucide a mis en lumière plusieurs insuffisances dans le sportif organisationnel et technique. »

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Conséquence directe de ce constat : la Fédération a décidé de se séparer de son sélectionneur.

« Tirant les conséquences de cette campagne, s'inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. »

Le comité exécutif a par ailleurs donné mandat au président de la FSF pour finaliser cette rupture « en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et du Sport ».

Un hommage appuyé malgré la rupture

Avant la formalisation de la séparation contractuelle, Abdoulaye Fall a tenu à saluer le travail accompli par le technicien sénégalais : « La Fédération tient à rendre un hommage à Pape Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus, ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. »

Le président de la FSF a conclu ce chapitre en adressant à Pape Thiaw « sa profonde gratitude » et « ses voeux les plus chaleureux de réussite » pour la suite de sa carrière, avant d'évoquer l'avenir, avec en ligne de mire les éliminatoires de la CAN 2027.

Un plan de préparation jugé insuffisant

Interrogé sur les failles organisationnelles et techniques de la campagne américaine, Abdoulaye Fall a pointé l'absence d'une feuille de route claire venant du staff technique pour la préparation au Mondial :

« Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. »

Il précise toutefois que chaque adversaire retenu (les États-Unis, l'Arabie saoudite, puis un projet de match contre la Corée du Sud finalement écarté) l'a été avec l'aval du staff technique : « Chaque fois, je prends le soin d'avoir la validation du coach et du directeur technique national. (...) Il y a eu un troisième match qu'on voulait même organiser parce que la Corée du Sud aussi avait voulu qu'on joue ce match, et même le directeur technique était convaincu qu'il fallait jouer ce match. Mais l'entraîneur ne l'avait pas validé. »

Le casse-tête du logement et des trajets

Le président de la FSF est également revenu sur la polémique liée à l'hébergement de l'équipe, basée à Raleigh alors que les matches se jouaient à Charlotte, en Caroline du Nord : « On a constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et j'ai même été interpellé par les joueurs sur le fait que nous soyons logés à Raleigh alors que le match se tient à Charlotte. Mais là aussi, je pense que c'était un choix du coach avec ses conseils techniques qui ont validé ce choix. »

Sur le choix du camp de base, longuement critiqué par les joueurs, Abdoulaye Fall a expliqué la procédure suivie par la Fédération, avant de révéler que le sélectionneur avait lui-même validé l'hôtel finalement retenu : « Arrivé à l'hôtel, le sélectionneur n'a pas voulu quand même qu'on loge sur cet hôtel. (...) En cela, nous, on a accepté quand même de lui laisser le soin d'aller faire son choix. Et nous sommes rentrés et il est resté avec l'agence qui nous accompagne. Et ils sont allés faire le choix. Ils m'ont même envoyé des photos et tout, et ils ont validé, disant que vraiment c'est un hôtel impeccable. »

Le président n'a toutefois pas caché sa propre déception en découvrant les lieux :

« Moi, même quand je suis arrivé, vraiment, j'étais franchement un peu découragé, il faut dire la vérité. Parce qu'il n'y avait même pas d'armoire, il n'y avait même pas de lieu pour mettre nos bagages. »

Il a enfin évoqué un vol reliant San Antonio à New Jersey sans repas à bord, tout en précisant que ces déplacements aériens étaient organisés par la tutelle et échappaient donc au contrôle direct de la Fédération.

Prochaine étape : la CAN 2027

Au terme de cet exercice d'autocritique, Abdoulaye Fall a assuré que les leçons de cette campagne mondiale serviraient de base pour restructurer l'équipe nationale A « et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires » de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.