Sénégal: Approvisionnement en sucre - L'État autorise l'ouverture du marché à l'approche du Magal et du Gamou

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé, lundi, l'ouverture du marché du sucre à compter du 15 juillet 2026 afin de garantir l'approvisionnement du pays et d'éviter toute pénurie, notamment à l'approche des célébrations du Magal et du Gamou.

Dans un communiqué, le département ministériel précise qu'aucune autorisation d'importation de sucre ou de DIPA n'a été accordée depuis le 15 décembre 2025, une mesure destinée à favoriser l'écoulement de la production locale de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

Le ministère indique toutefois que la baisse des stocks de la CSS, conjuguée à une consommation nationale moyenne d'environ 25.000 tonnes de sucre par mois, rend nécessaire un approvisionnement complémentaire. La production annuelle de la CSS est estimée à 140.000 tonnes, rappelle le communiqué.

Selon la même source, les mois d'août à novembre sont traditionnellement couverts par des importations destinées à compléter la production nationale.

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Le ministère souligne que cette ouverture du marché vise exclusivement à sécuriser l'approvisionnement, à assurer la continuité de la distribution et à préserver la stabilité des prix au bénéfice des consommateurs.

Il réaffirme, par ailleurs, l'engagement de l'État en faveur de la politique de substitution aux importations et du soutien à la filière sucrière nationale, tout en assurant que les décisions seront prises dans le respect des équilibres économiques et de l'intérêt général.

Le ministère appelle enfin la CSS et l'ensemble des acteurs de la filière à poursuivre leur collaboration avec les autorités afin de renforcer la production nationale et d'optimiser les circuits d'approvisionnement, tout en avertissant qu'il se montrera « inflexible » face à toute tentative de perturbation du marché ou de remise en cause des mesures arrêtées.