Sénégal: Entrepreneuriat - Le PAIFFO lancé pour accompagner 250 entreprises féminines dans la filière ovine

13 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a lancé le Programme d'autonomisation et d'intégration des entreprises féminines dans la filière ovine (PAIFFO). Le but est selon une note de l'agence publiée lundi, de renforcer 250 entreprises féminines dans la filière ovine.

L'Adepme a officiellement lancé le Programme d'autonomisation et d'intégration des entreprises féminines dans la filière ovine (PAIFFO), une initiative mise en oeuvre en collaboration avec l'Association des femmes vétérinaires du Sénégal (SOPEL).

« À travers ce programme, 250 entreprises féminines seront accompagnées dans plusieurs régions du Sénégal afin de renforcer leurs capacités entrepreneuriales, améliorer leur compétitivité, faciliter leur accès aux opportunités de marché et contribuer à leur autonomisation économique », renseigne le texte.

En réalité, le PAIFFO ambitionne de professionnaliser les activités des femmes évoluant dans la filière ovine et de faire émerger de véritables championnes de l'élevage, tout en valorisant le potentiel économique des territoires ruraux.

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« Ensemble, poursuivons nos efforts pour construire un secteur de l'élevage plus inclusif, plus performant et créateur d'opportunités pour les femmes entrepreneures du Sénégal », a lancé l'Adepme.

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