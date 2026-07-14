Bénin: Un des doyens du barreau condamné à une lourde peine de prison ferme par la Criet

Un des doyens du barreau béninois a été lourdement condamné lundi à Cotonou par la Criet (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme) pour « abus de confiance et blanchiment de capitaux ». Me Yansunu Magloire, septuagénaire, écope de sept ans de prison ferme, assortis d'une amende d'environ 29 millions de francs CFA et de 3,6 millions à verser au plaignant. Il s'agit d'un contentieux autour d'une indemnité de licenciement abusif entre l'avocat et un de ses clients.

Il est presque 10h30 lundi. Me Magloire Yansunu, appelé par le président, se tient droit et écoute la décision. L'assistance prête l'oreille. Le président déclare « Me Yansunu Magloire Agoumalo coupable et le condamne à 7 ans d'emprisonnement fermes. » Les gens se regardent et se demandent s'ils ont bien entendu. Et c'est le prévenu qui confirme la sentence en montrant le chiffre sept avec ses doigts et regagne le banc des prévenus.

Selon plusieurs robes noires, une condamnation à cette peine contre un avocat serait une première au Bénin. La sentence suscite une grosse incompréhension chez ses conseils, d'autant que le procureur avait requis bien moins : trois mois d'emprisonnement ferme et deux ans avec sursis. Ses avocats se disent atterrés et annoncent faire appel.

Une affaire d'indemnité de licenciement

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À l'origine de ce jugement, il y a une affaire d'indemnité de licenciement dont l'intégralité n'a pas été versée à un client de l'avocat jugé et condamné. C'est ce client qui a porté plainte, faute d'entente sur le montant des honoraires et le délai pour régler le contentieux.

Un des avocats de Me Yansunu manifeste son incompréhension et déclare : « La décision est sans commune mesure avec les faits, même si par extraordinaire ils étaient constitués ».

Le barreau, par la voix de Me Enosch Chadaré, se dit solidaire et continue de croire au recours : « Au-delà de l'émotion que suscite cette décision, il est toujours présumé innocent. Les délais sont encore ouverts, les conseils de Me Magloire Yansunu feront ce que de droit pour la préservation de l'intérêt de leur client, de notre confrère. »

Un vétéran des prétoires

Bientôt 40 ans que l'intéressé enflamme les prétoires. Un vétéran, une grande voix pour ne pas dire une grande gueule, un discours direct, des formules chocs. Communiste actif sous le régime révolutionnaire de 72, il adore les dossiers sensibles, comme l'affaire Urbain Dangnivo ou le dossier Steve Amoussou, le cyber pourfendeur que la justice a identifié comme étant le dénommé Frère Hounvi.

Il avait déclaré, à la fin de cette affaire, que la Criet « ne fait que condamner et qu'il fallait la supprimer ».