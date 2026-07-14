Tunisie: Pourquoi - Des pannes récurrentes...

Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu une coupure générale d'électricité (panne ou délestage, on n'en sait rien) dans la ville de Radès qui -- malgré la présence de trois centrales -- est souvent sujette à ces coupures récurrentes. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus car ce sont des incidents qui arrivent partout.

Mais comme le veut la hiérarchisation des priorités, c'est donc le secteur de l'habitat qui arrive en dernier pour le rétablissement du courant électrique. Mais malheureusement, et, encore une fois, alors que celui-ci a été rétabli un peu partout, jusqu'au moment où nous écrivions ces lignes (dimanche vers midi), la cité Mohamed-Ali était encore dans le noir. Un oubli ? On veut bien...