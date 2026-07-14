Tunisie: Qui est Adil Chbani, le nouveau directeur général d'Attijari Assurance Tunisie ?

13 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Attijari Assurance Tunisie, filiale du Groupe Wafa Assurance, annonce la nomination de M. Adil Chbani au poste de Directeur Général dont la prise de fonction est effective depuis le 1er juin 2026.

M. Adil Chbani succède à M. Mohammed Amal Kaghat, dont l'action à la tête de la compagnie a contribué à consolider sa position sur le marché tunisien. Sa nomination s'inscrit dans une dynamique de continuité et de renforcement du leadership de la filiale.

Fort de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans la finance, l'assurance et le développement commercial, M. Adil Chbani a occupé des fonctions de direction générale au sein de grands groupes bancaires et d'assurance de référence. Spécialiste reconnu de la bancassurance, il dispose également d'une solide expertise en asset management, en leasing et en gestion de patrimoine. Tout au long de son parcours, il a piloté des projets de restructuration, de lancement d'activités et de conquête de parts de marché, en s'appuyant sur un leadership stratégique et une réelle capacité à fédérer les équipes autour d'une vision claire.

Formé aux États-Unis, titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et d'un MBA, il a développé une approche du leadership alliant rigueur analytique, vision stratégique et capacité d'exécution.

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Dans ses nouvelles fonctions, M. Adil Chbani aura pour mission de poursuivre la dynamique de développement de la compagnie, de renforcer son positionnement sur le marché et d'accompagner ses ambitions de croissance et d'innovation, en cohérence avec la stratégie du groupe.

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