Gabon: Primes de vacations et d'heures supplémentaires : 700 millions de FCFA débloqués pour l'USTM après Audit

Dans peu de temps, les Enseignants-chercheurs et Chercheurs de cet établissement passeront à la caisse. Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a débloqué une somme de 700 millions de FCFA pour le paiement de leurs primes de vacations et heures supplémentaires.

Ce lundi 13 juillet 2026, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-Parole du Gouvernement, Pr Charles Edgar Mombo, est revenu sur le sujet au cours d'un point de presse à son cabinet.

Le Ministre a rappelé que ce paiement intervient à l'issue de l'Audit ordonné par le Chef de l'État, désormais exigé avant tout règlement des vacations. Conduit par le Ministère de l'Économie et des Finances, cette opération a porté sur les années académiques 2023-2024 et 2024-2025, et concernait 12 établissements d'Enseignement Supérieur, pour plus de 5 000 bénéficiaires

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Les vérifications ont mis en évidence un écart entre les montants déclarés et ceux effectivement validés. Sur 3,488 406 925 de FCFA réclamés, 2,428 213 906 de FCFA ont été reconnus conformes, soit une baisse de 30,39 %. Cette opération visait à s'assurer que les vacations déclarées correspondaient aux heures réellement effectuées.

Le Pr Charles Edgar Mombo a annoncé que le Rapport général de ce contrôle sera transmis au Ministère de la Justice, pour compétence. Les investigations devront permettre d'identifier l'origine des écarts constatés et les auteurs répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes.

Pour le Gouvernement, cette démarche traduit la volonté de garantir à la fois le paiement des droits légitimes des bénéficiaires et la protection des deniers publics.