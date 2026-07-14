Sénégal: Corruption - Le pays maintient le cap de la tolérance zéro, selon l'OFNAC

L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) réaffirme sa ligne de fermeté contre les pratiques corruptives, assurant que toute personne impliquée dans des faits présumés de corruption sera entendue et, si nécessaire, poursuivie devant la justice, sans considération de statut ni de parti pris.

« Nous continuerons à appliquer la tolérance zéro en matière de corruption. Toutes les personnes impliquées dans des affaires de corruption seront auditionnées ou poursuivies en justice, si c'est nécessaire. Cela se fera sans parti pris », a déclaré le président de l'OFNAC, Moustapha Ka.

Il s'exprimait, lundi, à l'École nationale de police, lors de la célébration de la 10e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

Selon lui, des enquêtes seront systématiquement menées pour faire la lumière sur tous les actes présumés de corruption. Les dossiers seront ensuite transmis aux juridictions compétentes lorsque les faits seront établis.

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Moustapha Ka a par ailleurs indiqué que les efforts engagés par le Sénégal commencent à produire des résultats sur le plan international. Évoquant l'indice de perception de la corruption, il a relevé que le pays n'est plus qu'à quatre points de sortir de la « zone rouge » du classement mondial.

« Concernant l'indice de perception de la corruption, nous n'avons pas atteint les résultats souhaités. Mais il ne manque que quatre points au Sénégal pour sortir de la zone rouge », a-t-il déclaré.

Le président de l'OFNAC a également souligné qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal occupe la première place en matière de résultats positifs dans la lutte contre la corruption et se classe quatrième à l'échelle du continent pour la bonne application des normes anticorruption.