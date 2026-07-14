Sénégal: Après la Suisse, le Sénégalais El Bachir Ngom rejoint La Gantoise en Belgique

Nouveau palier pour El Bachir Ngom. Le défenseur sénégalais de 26 ans a quitté le championnat suisse pour rejoindre celui de la Belgique, avec un objectif : se faire une place au plus haut niveau.

Ce lundi 13 juillet, un Lion a jeté son dévolu sur La Gantoise, un club qui, selon lui, lui convient le mieux pour franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Après des discussions entre les deux clubs, l'ex-pensionnaire de Grasshopper a décidé de rejoindre le projet ambitieux du club belge. Une signature qui représente une énorme opportunité, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan mental.

Une aventure qu'il démarre avec une grande fierté et qu'il compte aborder avec enthousiasme, humilité et détermination, comme le Lion qu'il est.

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El Bachir reste très motivé et se dit « prêt à travailler davantage afin d'atteindre les objectifs du club, à savoir se qualifier pour la phase de groupes de la Conference League, remporter un trophée en fin de saison et lutter jusqu'au bout pour le titre de la Pro League », confie-t-il à notre micro.

Une étape de plus dans son parcours, mais il vise plus haut en étant performant de manière constante tout au long de la saison et en continuant à progresser.

Ce transfert intervient au moment où le Sénégal, son pays natal, vient d'être éliminé de la Coupe du monde 2026 et se cherche de nouvelles têtes pour se renforcer, notamment en défense.

Porter les couleurs nationales représente un rêve et un immense honneur pour lui, et cela reste toujours dans un coin de sa tête : « Mais c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Mon objectif est donc de me concentrer sur mes performances en club. Si mon heure vient, je représenterai mon pays avec beaucoup de fierté et d'honneur... », nous dit-il.

Pour rappel, il a déjà été appelé en sélection nationale U23 par le passé.