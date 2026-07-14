Afrique de l'Ouest: La Directrice Générale des Opérations de la BM effectue une visite officielle au Tchad, au Togo et au Bénin

communiqué de presse

WASHINGTON — La Directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale (GBM), Anna Bjerde, effectuera une visite officielle au Tchad (15-16 juillet), puis au Togo et au Bénin (16-17 juillet).

Cette mission de haut niveau lui permettra de rencontrer les plus hautes autorités des trois pays ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé, des partenaires au développement et des leaders d'opinion. L'objectif est de renforcer le dialogue sur les réformes et les investissements visant à favoriser la création d'emplois, renforcer la résilience et élargir les opportunités économiques. Elle sera accompagnée par Ousmane Diagana, Vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Au Tchad, Anna Bjerde participera au Forum africain de l'eau, organisé conjointement par le gouvernement tchadien et le Groupe de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative Water Forward. Placé sous le thème « De la vision à l'action », le Forum réunira des dirigeants africains autour des enjeux de sécurité hydrique, de résilience climatique et d'accès à l'eau potable, essentiels à la santé, à la croissance économique et à la création d'emplois.

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Cette visite contribuera également à promouvoir l'initiative Water Forward, lancée lors des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI en avril 2026. Cette initiative a pour objectif d'améliorer la sécurité hydrique de 400 millions de personnes d'ici 2030.

Au Togo, Mme Bjerde approfondira le dialogue stratégique avec les plus hautes autorités sur les priorités nationales de développement, les réformes en cours et l'agenda d'intégration régionale. Alors que le pays finalise sa nouvelle feuille de route de développement pour la période 2026-2031, les échanges porteront notamment sur la création d'emplois à travers les plateformes logistiques et les corridors économiques. Ils mettront également en lumière les investissements destinés à renforcer le commerce, la connectivité régionale et la résilience climatique, notamment autour du port de Lomé et dans le cadre du Programme de gestion du littoral ouest-africain.

Au Bénin, Anna Bjerde poursuivra le renforcement du partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et le pays à travers des échanges avec les plus hautes autorités sur les priorités de développement et les réformes clés. Elle participera au lancement du nouveau Cadre de partenariat pays 2026-2036, la feuille de route qui orientera la coopération pour la prochaine décennie.

Cette visite, qui intervient à un moment stratégique pour le Bénin, mettra en lumière des investissements structurants dans l'énergie, la nutrition, l'industrialisation et l'inclusion des jeunes, afin de stimuler la création d'emplois, d'attirer les investissements privés et de soutenir une croissance durable et inclusive.

Dans chaque pays, Mme Bjerde visitera également des projets financés par le Groupe et rencontrera des bénéficiaires afin d'évaluer, sur le terrain, les défis, les progrès réalisés et les opportunités de développement.

Cette visite réaffirme le rôle du Groupe de la Banque mondiale en tant que partenaire de développement à long terme, soutenant les efforts déployés par les pays pour renforcer le capital humain, créer des emplois, renforcer la résilience et accélérer une croissance économique inclusive.