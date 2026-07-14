Togo: Double certification

14 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

L'opérateur télécom Yas Togo vient d'annoncer l'obtention des certifications ISO 14001 et ISO 45001, deux références mondiales qui distinguent les organisations les plus exigeantes en matière de management environnemental, de santé et de sécurité au travail, indique Le Médium.

Yas est une filiale du groupe panafricain AXIAN.

L'ISO 14001 est la référence internationale en matière de système de management environnemental. Elle atteste qu'une entreprise est capable d'identifier, de maîtriser et de réduire les impacts de ses activités sur l'environnement, dans une logique d'amélioration continue.

L'ISO 45001, elle, encadre la santé et la sécurité au travail. Elle récompense les organisations qui mettent en place des dispositifs efficaces de prévention des risques professionnels, pour garantir à leurs collaborateurs un environnement de travail sûr et sain.

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