Cote d'Ivoire: Élevage/Raniculture - Dr Oungbé Venance veut structurer la première filière nationale

Le Projet structurant de formation à la collaboration innovante dans la recherche en Côte d'Ivoire (Psf-Circi) poursuit son ambition de transformer les pratiques de la recherche scientifique. Du 23 juin au 9 juillet 2026 à Abidjan, la troisième promotion de ce programme a réuni chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants autour de nouvelles approches fondées sur l'intelligence collective et la recherche collaborative.

Parmi les bénéficiaires de cette édition figure Dr Oungbé Venance, spécialiste en raniculture, qui entend mettre les acquis de cette formation au service du développement de la première filière nationale consacrée à l'élevage de grenouilles en Côte d'Ivoire.

À l'issue des 3 semaines de formation, il a confié sur son site internet officiel, ce lundi 12 juillet 2026, que le Psf-Circi lui a permis de consolider son projet « Ferme intégrée RANI+ pour une production durable à grande échelle de grenouillettes ». « Cette formation m'a permis de mieux structurer mon projet, d'identifier plus efficacement les parties prenantes stratégiques et de définir une vision claire pour le développement de la filière ranicole en Côte d'Ivoire, une filière qui reste encore à construire », a-t-il expliqué.

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Pour le chercheur, l'un des principaux acquis du programme réside dans la dynamique collaborative instaurée entre les participants. « Au-delà des aspects techniques, le Psf-Circi favorise la création de réseaux interdisciplinaires solides, indispensables pour bâtir des collaborations durables entre chercheurs, institutions et acteurs du développement », a-t-il souligné.

Animé par la volonté de proposer des solutions innovantes au service du développement durable, Dr Oungbé Venance indique avoir rejoint cette initiative afin de renforcer ses compétences en intelligence collective, développer des partenariats, partager son expérience et identifier des opportunités de financement pour son projet.

« En tant que promoteur de la première filière de raniculture du pays, je souhaite fédérer les compétences autour d'une vision commune et valoriser davantage la recherche scientifique au profit du développement économique, social et environnemental de la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

Fort des enseignements reçus, le spécialiste affiche déjà ses ambitions. « Mon prochain objectif est de lancer officiellement le projet RANI+, de présenter la première ferme pilote de production de grenouillettes d'élevage et d'engager la structuration de la filière nationale de la raniculture. Je souhaite également créer un mouvement national réunissant tous les acteurs afin de co-construire la première chaîne de valeur de la grenouille en Côte d'Ivoire », a-t-il annoncé.

Porté depuis 2024 par Dominique Serça, directeur adjoint du Laboratoire d'aérologie, et Pr Fatou Scherazade Ouattara, professeure titulaire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Psf-Circi rassemble plusieurs institutions ivoiriennes et internationales engagées dans la promotion d'une recherche ouverte, interdisciplinaire et tournée vers les besoins des territoires.

En trois promotions, le programme a déjà accompagné 45 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants dans le développement de projets innovants répondant aux grands défis scientifiques, environnementaux et sociétaux.