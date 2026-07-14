Tunisie: Pétrole - Les importations tunisiennes depuis l'Azerbaïdjan bondissent de près de cinq fois en cinq mois

La Tunisie a fortement augmenté ses achats de pétrole en provenance d'Azerbaïdjan au cours des cinq premiers mois de 2026. Selon les données du Comité national des douanes d'Azerbaïdjan, rapportées par l'agence de presse Trend, les exportations azerbaïdjanaises de pétrole et de produits pétroliers vers le marché tunisien ont atteint 307.200 tonnes entre janvier et mai 2026, pour une valeur de 187,6 millions de dollars.

Cette progression marque une évolution spectaculaire par rapport à la même période de 2025. En volume, les exportations vers la Tunisie ont été multipliées par 4,8, passant de 64.200 tonnes durant les cinq premiers mois de 2025 à plus de 307.000 tonnes en 2026. En valeur, elles ont été multipliées par environ cinq, passant de 37,4 millions de dollars à 187,6 millions de dollars.

Derrière ces chiffres se dessine une nouvelle dynamique dans les échanges énergétiques entre Tunis et Bakou. Pour la Tunisie, confrontée depuis plusieurs années à un déficit structurel de sa balance énergétique et à la nécessité de sécuriser ses approvisionnements, la diversification des sources d'importation constitue un enjeu majeur. L'arrivée croissante du pétrole azerbaïdjanais s'inscrit ainsi dans une logique de multiplication des partenaires et de recherche de solutions adaptées aux besoins du marché national.

Une progression qui contraste avec le recul des exportations globales de l'Azerbaïdjan

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette hausse des exportations vers la Tunisie intervient alors que l'Azerbaïdjan a enregistré, au niveau mondial, un recul de ses exportations pétrolières durant la même période.

Toujours selon les données citées par Trend, Bakou a exporté au total 8,828 millions de tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers entre janvier et mai 2026, pour une valeur de 5,121 milliards de dollars. Ces résultats représentent une baisse de 14,8 % en volume et de 9,2 % en valeur par rapport aux cinq premiers mois de 2025.

Dans ce contexte, la progression enregistrée avec la Tunisie apparaît comme un signal positif pour l'Azerbaïdjan, qui cherche à maintenir et diversifier ses débouchés internationaux.

La Tunisie parmi les marchés émergents du pétrole azerbaïdjanais

Sur la période janvier-mai 2026, les principaux acheteurs du pétrole azerbaïdjanais restent européens. L'Italie arrive largement en tête avec 5,339 millions de tonnes importées pour une valeur de 3,021 milliards de dollars, suivie par la Roumanie avec 461.300 tonnes et la République tchèque avec 433.100 tonnes.

Avec plus de 307.000 tonnes importées en cinq mois, la Tunisie s'impose toutefois comme un marché en progression rapide pour le pétrole azerbaïdjanais.

Au-delà des statistiques, cette évolution illustre une réalité plus large : dans un contexte énergétique mondial marqué par les incertitudes géopolitiques, les fluctuations des prix et la nécessité de sécuriser les approvisionnements, les relations énergétiques entre pays prennent une importance croissante. Pour Tunis comme pour Bakou, le développement de ces échanges représente une opportunité de renforcer une coopération économique encore appelée à évoluer.