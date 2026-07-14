Tunisie: Hafnaoui, Jaouadi, Boulakbech le ministère annonce le déblocage des crédits et une réforme de fond

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a annoncé lundi 13 juillet 2026 une série de mesures destinées à renforcer l'accompagnement des nageurs tunisiens et à améliorer les conditions de préparation des sportifs de haut niveau. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion de travail avec les membres du bureau directeur de la Fédération tunisienne de natation, première étape d'une série de rencontres prévues avec les différentes fédérations sportives afin de dresser un état des lieux du sport tunisien et d'accélérer les réformes, notamment dans les disciplines individuelles.

Au cours de cette réunion, le ministre a insisté sur la nécessité d'offrir aux athlètes un environnement propice à la performance, en mettant à leur disposition les moyens matériels, logistiques et techniques nécessaires, sans négliger l'accompagnement psychologique, devenu un facteur déterminant dans la préparation des sportifs de haut niveau.

Évoquant les principaux ambassadeurs de la natation tunisienne, Sadok Mourali a cité Ayoub Hafnaoui, Ahmed Jaouadi et Jamila Boulakbech, appelant à leur assurer les meilleures conditions de préparation en vue des prochaines échéances régionales, continentales et internationales, afin de leur permettre de défendre les couleurs nationales dans les meilleures dispositions.

Le ministre a également annoncé que l'ensemble des crédits destinés aux nageurs sera débloqué au cours de cette semaine, afin de leur permettre d'effectuer leurs stages de préparation sans contraintes financières. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de verser les primes et les droits des sportifs dans les délais, tout en assurant un suivi permanent de leur situation pour répondre rapidement aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer.

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Au-delà des résultats immédiats, le ministère entend également préparer l'avenir. Sadok Mourali a réaffirmé sa volonté de miser sur les jeunes talents prometteurs à travers la mise en place de contrats d'objectifs, destinés à encourager l'émergence d'une nouvelle génération de champions. Il a souligné que, malgré des moyens limités, la Tunisie a toujours su former des sportifs capables de briller sur la scène internationale, estimant qu'un meilleur accompagnement permettra de valoriser davantage ce potentiel.

Dans le cadre de la réforme du fonctionnement des fédérations sportives, le ministre a également annoncé qu'à compter de 2027, les crédits destinés à l'acquisition des équipements sportifs seront directement transférés aux fédérations, en fonction de leurs besoins réels et conformément aux normes internationales. Cette mesure vise à simplifier les procédures administratives, à réduire les délais d'approvisionnement et à permettre aux athlètes de disposer plus rapidement des équipements nécessaires à leur préparation.

À travers cette série de consultations avec les fédérations sportives, le ministère de la Jeunesse et des Sports entend engager une réflexion globale sur les moyens de renforcer la compétitivité du sport tunisien et d'offrir aux athlètes un cadre plus performant, capable de répondre aux exigences du haut niveau.