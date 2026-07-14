Tunisie: Choix présidentiels - Le tourisme médical avance dans les secteurs public et privé

Comme chaque année, en cette période, la Tunisie se trouve en haute saison touristique, si l'on se réfère au tourisme balnéaire, dans la mesure où le pays dispose de plus de mille trois cents kilomètres de côtes que le monde entier nous envie.

Or, dans le souci de mieux rentabiliser ce secteur, les autorités compétentes se sont souciées de diversifier les facettes de ce domaine, économique par excellence, en multipliant les initiatives pour encourager la promotion des autres volets, dont notamment culturel, saharien et, bien entendu, médical.

Plus encore, depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, la Tunisie nouvelle enregistre un intérêt accru accordé par le Président de la République au tourisme médical à travers des projets visant à faire du pays un pôle sanitaire, voire un hub favorisé par sa situation de croisement entre le continent africain, le monde arabe, en l'occurrence le Moyen-Orient et les pays du Golfe, et le continent européen.

Dans cette optique, la vision présidentielle s'articule autour de deux axes principaux, à savoir, d'abord, le mégaprojet de la Cité médicale à Kairouan, censé dynamiser le centre du pays et générer des emplois tout en attirant des patients étrangers grâce à des infrastructures de santé modernes.

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Ensuite, la diversification des offres touristiques adéquates appelée à maintenir une dynamique de l'activité tout au long de l'année dans un cadre général de restructuration du système de santé publique, dans sa globalité face au secteur privé qui porte, historiquement, l'essentiel du tourisme de santé.

Il faut dit qu'on a tant intérêt à redoubler d'efforts pour faire passer ce secteur à des paliers supérieurs, voire à une véritable vitesse de croisière, dans le sens où le tourisme médical attire, annuellement, pas moins de deux millions de patients étrangers qui génèrent près de la moitié des recettes touristiques globales, soit 3,5 milliards de dinars environ, donc un vecteur d'entrée de devises étrangères (l'équivalent d'un peu plus d'un milliards d'euros).

Ces résultats positifs au profit de la Trésorerie du pays sont favorisés par la réputation et la compétence de nos praticiens, plus particulièrement dans les spécialités de pointe dont la cardiologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie, la gériatrie, la procréation médicalement assistée et, bien évidemment, les diverses branches de la chirurgie dont principalement celle esthétique.

A celà, on ajoute les coûts beaucoup moins élevés que ceux en vigueur dans les pays d'origine des patients aussi bien en provenance des pays voisins, tels que la Libye, d'Afrique, surtout des pays subsahariens et d'Europe.

A titre d'exemple, dans les spécialités de chirurgie plastique, de médecine esthétique, de procréation médicalement assistée (PMA), les tarifs sont, généralement, de 40 à 60% moins chers qu'en Europe, voire dix fois moins élevés qu'aux États-Unis d'Amérique, ce qui fait de ces branches un potentiel aux perspectives de développement considérables.

Ainsi, grâce aux encouragements incessants du Chef de l'Etat, la Tunisie n'a cessé de consolider son leadership en Afrique grâce, entre autres, à l'existence d'une centaine de cliniques privées spécialisées de haut niveau et à des compétences reconnues, d'où l'utilité de conserver l'aura de ce secteur, tout en veillant à faire avancer le niveau et les prestations dans le secteur public.

Le secteur est appelé, ainsi, à prospérer davantage et à connaître un véritable boom si d'autres mesures d'accompagnement sont prises, sachant que selon les experts, la Tunisie est capable de maintenir sa notoriété en la matière face à la concurrence d'autre pays tels que la Jordanie ou le Maroc qui ne peuvent pas encore tenir la comparaison, d'où la nécessité d'éviter la mauvaise presse que certains veulent imprimer à notre pays par rapport aux Africains subsahariens qui ont toujours accordé une confiance totale à nos médecins.

Ainsi, le tourisme médical constitue, grâce aux multiples mesures présidentielles au profit des compétences et des structures du secteur, un puissant levier pour la santé et pour l'économie nationale.