Tunisie: Slim Khalbous élu membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-Mer

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et actuel recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous, a annoncé son installation en qualité de membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-Mer (ASOM), après avoir été élu à l'unanimité par les membres de cette institution académique française.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, Slim Khalbous a exprimé sa « fierté » et son « humilité » à l'occasion de cette distinction, soulignant l'honneur de rejoindre une académie centenaire créée en 1923 et reconnue comme un lieu de réflexion et de dialogue réunissant scientifiques, responsables publics et représentants de la société civile.

L'ancien ministre a indiqué que l'ASOM compte parmi ses membres des personnalités de premier plan issues du monde politique, diplomatique et universitaire, citant notamment le roi du Cambodge, le prince de Monaco, le président de la Côte d'Ivoire ainsi qu'Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

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Slim Khalbous a remercié les académiciens pour la confiance qu'ils lui ont accordée en l'élisant à l'unanimité. Il a également adressé ses remerciements au président de l'Académie, Olivier de Bernon, ainsi qu'aux membres ayant pris la parole lors de sa cérémonie d'installation.

Se disant également honoré de figurer parmi les plus jeunes membres de l'institution, il a estimé que cette élection constitue « à la fois un honneur et une responsabilité ».

L'Académie des sciences d'Outre-Mer, fondée à Paris en 1923, rassemble des personnalités issues de divers horizons qui oeuvrent à la promotion de la recherche, de la connaissance et du dialogue autour des territoires et des sociétés d'outre-mer. Sa devise est : « Savoir, comprendre, respecter, aimer. »