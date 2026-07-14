Tunisie: L'Hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa se dote de technologies médicales de dernière génération

13 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Hôpital des Forces de sécurité intérieure de La Marsa a annoncé le renforcement de son service de laboratoire et d'analyses médicales à travers l'acquisition de nouveaux équipements de haute technologie destinés à améliorer la qualité du diagnostic et de la prise en charge des patients.

Dans un communiqué, l'établissement a précisé avoir mis en service un analyseur Sysmex XR-3000, dédié à la réalisation des examens de numération formule sanguine (NFS) avec un haut niveau de précision et de rapidité, ainsi qu'un analyseur Sysmex CS-1600, spécialisé dans les analyses de coagulation sanguine et permettant d'obtenir des résultats fiables pour accompagner le diagnostic médical.

Selon l'hôpital, cette modernisation s'inscrit dans une stratégie globale de renouvellement de ses équipements biomédicaux et de renforcement de ses capacités diagnostiques.

L'établissement souligne que ces nouveaux investissements contribueront à améliorer la qualité des soins, à optimiser les délais de prise en charge et à offrir aux patients des prestations répondant aux standards technologiques les plus récents.

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