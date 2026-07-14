Tunisie: Polémique autour des cabines - La CTN sort du silence

13 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a réagi à la polémique née ces derniers jours sur les réseaux sociaux autour de supposées vibrations constatées dans certaines cabines de ses navires. Dans un communiqué publié lundi 13 juillet, la compagnie a dénoncé la circulation "d'allégations et d'informations erronées" susceptibles, selon elle, de porter atteinte à son image et de semer le doute sur la qualité de ses prestations.

Au coeur de la controverse : des publications diffusées sur certaines pages et plateformes numériques faisant état de nuisances liées à des vibrations ressenties dans des espaces d'hébergement à bord. Des contenus qui ont rapidement suscité des réactions parmi les voyageurs, particulièrement sensibles à la qualité des conditions de traversée durant cette période estivale marquée par une forte affluence.

Face à cette situation, la CTN affirme vouloir rétablir les faits. La compagnie indique avoir publié sur sa page officielle Facebook une vidéo présentant "la réalité des conditions à bord", estimant que les images diffusées permettent de répondre aux informations qu'elle considère comme contraires à la réalité.

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La société rappelle également qu'elle dispose de plusieurs canaux permettant aux passagers de formuler leurs remarques et leurs réclamations. Ce dispositif comprend des lignes téléphoniques directes, une adresse électronique, des registres disponibles à bord des navires ainsi que les services spécialisés de la compagnie chargés du suivi des doléances.

Cette démarche intervient dans un contexte particulier pour la CTN, qui assure traditionnellement une mission stratégique durant la saison estivale, notamment avec le transport des Tunisiens résidant à l'étranger. Pour l'été 2026, la compagnie a programmé 149 traversées à bord des navires Tanit et Carthage entre juin et septembre, avec une capacité annoncée de plus de 433 000 passagers et 126 000 véhicules.

La CTN affirme rester attachée aux principes de transparence et d'écoute de ses clients, tout en indiquant qu'elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger son image et ses intérêts conformément à la législation en vigueur.

Au-delà de la polémique, l'épisode rappelle une réalité désormais incontournable pour les grandes entreprises de transport : à l'heure des réseaux sociaux, une expérience individuelle ou une vidéo sortie de son contexte peut rapidement devenir une affaire publique. Pour les voyageurs, la question centrale reste celle de l'accès à une information fiable, alors que la saison des déplacements bat son plein.

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