Tunisie: Tunis serre la vis - Fermeture immédiate et amendes contre les commerces insalubres

La municipalité de Tunis renforce son dispositif de contrôle des établissements ouverts au public. Dans un communiqué publié ce lundi 13 juillet 2026, la chargée de la gestion de la municipalité, Samah Deldoul, a annoncé l'application "avec la plus grande rigueur" de la législation en vigueur à l'encontre des commerces qui ne respectent pas les règles d'hygiène et de salubrité publique.

Les contrevenants s'exposeront désormais à une série de sanctions pouvant aller de la saisie et de la destruction des produits impropres à la consommation à la fermeture immédiate de leurs établissements, en passant par des amendes administratives pouvant atteindre 1 000 dinars.

Dans ce cadre, Samah Deldoul a autorisé les agents assermentés et les techniciens supérieurs de santé relevant de la Direction de l'hygiène de la municipalité de Tunis à intensifier leurs opérations de contrôle dans l'ensemble des établissements accueillant du public.

Ces inspections porteront notamment sur le respect des normes d'hygiène et de propreté des locaux, mais également sur la qualité des denrées alimentaires, leur état de conservation, leur conformité aux normes sanitaires ainsi que leur aptitude à la consommation.

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La responsable municipale a rappelé que ces mesures s'appuient sur les dispositions de la loi n°30 du 5 avril 2016, modifiant et complétant la loi n°59 du 14 août 2006, relative aux infractions aux règles d'hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.

Ce cadre juridique autorise la municipalité à prendre les mesures administratives nécessaires en cas de non-respect des prescriptions sanitaires et environnementales.

Afin d'assurer l'efficacité de cette campagne, la municipalité appelle l'ensemble des administrations et organismes concernés à coordonner leurs actions avec les services municipaux compétents.

L'objectif est de programmer des opérations de contrôle conjointes sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Tunis, dans le but de renforcer la protection de la santé publique et de garantir aux consommateurs des conditions de vente conformes aux exigences sanitaires.