Tunisie: Festival international de Nabeul - Le programme officiel de la 38e édition dévoilé

Le Festival international de Nabeul a dévoilé le programme officiel de sa 38e édition, promettant une nouvelle saison culturelle placée sous le signe de la diversité musicale et du spectacle. L'annonce a été faite sur la page officielle Facebook du festival, qui a invité le public à découvrir une programmation composée de plusieurs figures majeures de la scène tunisienne et de nouveaux talents.

Cette nouvelle édition proposera une série de soirées réunissant différents univers musicaux, allant de la chanson tunisienne classique aux rythmes contemporains, en passant par le rap et les nouvelles expressions artistiques.

Parmi les artistes annoncés figurent notamment Saber Rebai, l'une des grandes voix de la chanson arabe contemporaine, ainsi que Lotfi Bouchnak, figure emblématique de la musique tunisienne. Le public retrouvera également Bam Bino, Mortadha, Stou, Kaso et Psy, représentant différentes générations et tendances de la scène musicale actuelle.

À travers cette programmation éclectique, le Festival international de Nabeul entend poursuivre sa vocation de rendez-vous culturel majeur de la saison estivale, en proposant des soirées capables de réunir un large public autour de la musique et du spectacle vivant.

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Les organisateurs ont appelé les festivaliers à être au rendez-vous pour découvrir les différentes soirées de cette 38e édition, qui ambitionne de proposer "des spectacles exceptionnels et des moments inoubliables", selon le message publié sur la page officielle du festival.