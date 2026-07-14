Algérie: Allocation touristique de 750 € - Le pays change les règles du jeu

L'Algérie durcit les conditions d'accès à son allocation touristique. Réuni dimanche 12 juillet sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, le Conseil des ministres a décidé que les 750 euros accordés aux voyageurs adultes (ainsi que les 300 euros destinés aux mineurs éligibles) seront désormais versés, à titre provisoire, par le biais d'une carte bancaire et non plus en espèces. Une mesure présentée comme une réponse aux nombreuses fraudes constatées depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle allocation.

Dans son communiqué, la Présidence justifie cette décision par l'existence de "graves dépassements" ayant provoqué une importante sortie de devises sans que les bénéficiaires légitimes ne profitent réellement de cette allocation. Le chef de l'État a également précisé que ce nouveau mode de paiement vise à écarter les intermédiaires et certaines agences de voyages qui exploitaient indûment ce dispositif.

Cette réforme constitue un nouveau tournant dans la gestion du droit de change accordé aux voyageurs algériens. Revalorisée en 2025, l'allocation touristique est passée de l'ancien montant de 15 000 dinars à 750 euros par adulte et 300 euros par enfant, une seule fois par an, afin de rapprocher le montant accordé des besoins réels des voyageurs.

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Une réponse aux détournements

Depuis plusieurs mois, les autorités dénoncent des pratiques frauduleuses qui auraient détourné l'objectif initial de cette mesure. Des intermédiaires et certaines agences de voyages auraient organisé des voyages fictifs ou très courts afin de permettre à des tiers d'obtenir les devises au taux de change officiel, avant leur revente sur le marché parallèle, où l'euro s'échange à un niveau nettement supérieur. Ce mécanisme permettait de réaliser d'importants bénéfices au détriment des réserves nationales en devises.

Le recours à la carte bancaire doit ainsi permettre une meilleure traçabilité des opérations, limiter les manipulations en espèces et réduire les possibilités de détournement du dispositif.

Les modalités restent encore à préciser

Si la décision politique est désormais actée, plusieurs questions demeurent sans réponse. Le communiqué du Conseil des ministres ne précise ni les banques concernées, ni les types de cartes acceptées, ni les modalités exactes de versement ou d'utilisation de l'allocation.

À ce stade, aucune instruction détaillée de la Banque d'Algérie n'a encore été rendue publique pour expliquer la procédure que devront suivre les voyageurs. Les établissements bancaires attendent eux aussi les textes d'application avant de mettre en oeuvre la nouvelle mesure.

En attendant ces précisions, plusieurs médias spécialisés estiment que les voyageurs devront probablement disposer d'une carte bancaire internationale, liée à un compte en devises, pour recevoir leur allocation. Une telle procédure supposerait l'ouverture de comptes bancaires spécifiques, le paiement de frais de gestion ainsi que des délais parfois importants pour l'obtention de la carte.

Ces informations reposent toutefois sur les pratiques actuellement en vigueur dans plusieurs banques et non sur une réglementation officielle publiée après la décision du Conseil des ministres. Les modalités définitives pourraient donc évoluer dans les prochains jours.

Une réforme qui s'inscrit dans une stratégie plus large

Au-delà du seul changement de mode de paiement, cette décision traduit la volonté des autorités algériennes de mieux contrôler les sorties de devises et de renforcer la transparence des opérations financières liées aux voyages à l'étranger.

Lors du même Conseil des ministres, le président Tebboune a également demandé au gouvernement de mettre en oeuvre un plan destiné à développer l'offre touristique nationale et à encourager davantage les Algériens à passer leurs vacances dans leur propre pays, signe que la réforme de l'allocation touristique s'inscrit dans une politique plus globale de gestion des devises et de promotion du tourisme intérieur.

En attendant la publication des textes d'application, une certitude demeure : le principe du versement de l'allocation touristique est maintenu, mais son accès entre dans une nouvelle phase, plus encadrée, où la traçabilité des paiements devient désormais un élément central de la politique monétaire et de la lutte contre les fraudes.