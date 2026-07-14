Tunisie: Investir dans la stabilité

La stabilité d'un pays ne se mesure pas seulement à l'absence de troubles, mais surtout à sa capacité à exploiter cette stabilité et à la transformer en opportunités concrètes pour les investisseurs. En Tunisie, cette conversion est aujourd'hui à l'oeuvre, et elle se lit dans les chiffres de plusieurs secteurs clés à la fois.

Le tourisme en offre la démonstration la plus visible. Avec des recettes en hausse de 4,4% au premier semestre 2026 et un objectif affiché de 12 millions de visiteurs sur l'année, le secteur confirme qu'une destination perçue comme sûre et compétitive continue d'attirer les devises et de renforcer les réserves du pays.

Cette dynamique n'est pas un phénomène isolé. Elle se retrouve aussi dans l'agriculture, pilier historique de l'économie tunisienne, qui poursuit sa modernisation à travers des investissements dans l'irrigation, l'agro-industrie et l'exportation de produits phares comme l'huile d'olive ou les dattes. Elle se retrouve également dans la digitalisation, portée par une génération de startups technologiques, un cadre réglementaire de plus en plus favorable à l'innovation et une modernisation progressive des services publics et bancaires.

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Au fond, c'est la stabilité du pays qui donne à ces investissements le temps de mûrir et de porter leurs fruits. Miser sur la Tunisie aujourd'hui, ce n'est pas parier sur un seul secteur ou espérer un coup de chance, c'est faire confiance à un pays qui avance sur plusieurs fronts en même temps.

Cette diversification distingue structurellement la Tunisie de certaines économies rentières, dépendantes d'une seule ressource ou d'un seul marché, et dont la stabilité apparente masque parfois une vulnérabilité de fond. Ici, chaque secteur qui progresse renforce les autres. Le tourisme alimente les devises, les devises soutiennent les réserves, les réserves rassurent les investisseurs.

Cela ne signifie pas que le pari soit sans risque. La Tunisie doit encore composer avec un endettement public élevé, un chômage des jeunes persistant qui pousse nombre d'entre eux à quitter le pays, et des réformes économiques attendues de longue date par ses partenaires internationaux.

Reconnaître les défis sans nier les acquis. C'est précisément cette lucidité qui donne sa crédibilité à la trajectoire actuelle. La stabilité, en Tunisie, ne se décrète pas, elle se construit secteur par secteur, chiffre après chiffre, et c'est cette accumulation patiente qui commence aujourd'hui à donner des résultats probants.

Investir dans la stabilité en Tunisie, c'est donc investir dans une convergence, celle d'un pays qui refuse de miser sur une seule carte, et qui fait de sa diversification économique le socle même de sa résilience.