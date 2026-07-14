Afrique: 222 entreprises belges et plus de 19 000 emplois - les investissements belges au coeur des échanges

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, lundi 13 juillet 2026, François Dumont, Ambassadeur du Royaume de Belgique en Tunisie, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Au cours de cette rencontre, le Ministre a salué le développement notable des relations d'amitié et de coopération de longue date unissant les deux pays depuis la signature du traité d'amitié, de commerce et de navigation le 17 novembre 1839 et tout au long de sept décennies depuis l'indépendance de la Tunisie. Il a mis en avant les projets de coopération qui s'alignent avec les priorités de développement de notre pays, tels que l'agriculture, l'eau, l'environnement, le développement durable et l'emploi.

Il a également loué la croissance continue des investissements belges dans notre pays, qui compte désormais 222 entreprises et institutions économiques offrant plus de 19 mille postes d'emploi aux compétences et à la main-d'oeuvre tunisiennes.

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Sur le plan des relations avec l'Union Européenne, le Ministre a réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux principes fondateurs du partenariat avec cet espace, basés sur le respect, les intérêts et les avantages mutuels. Il a exprimé l'aspiration de notre pays à renforcer ces liens et à les développer davantage, afin d'instaurer une relation plus équilibrée, équitable et respectueuse des choix souverains de chaque partie.

Il a souligné, à cet égard, l'importance de réviser et de moderniser le cadre juridique de ce partenariat, conformément aux mutations économiques et géopolitiques actuelles aux niveaux régional et international, notamment en améliorant l'accès des produits tunisiens au marché européen, en particulier l'huile d'olive, en encourageant le flux des investissements, et en soutenant la transition énergétique et la transformation numérique.

De son côté, l'Ambassadeur belge a souligné l'importance que le Royaume de Belgique accorde pour hisser ses relations distinguées avec notre pays aux plus hauts niveaux, la Tunisie étant un partenaire stratégique et un pays d'une importance majeure dans l'espace méditerranéen. Il a réaffirmé l'engagement de son pays de renforcer davantage ces relations et d'en diversifier les domaines, au service des intérêts des deux parties, dans le respect mutuel et l'intérêt commun.