Sénégal: Abdoulaye Fall - 'Il y a eu rupture de confiance avec Pape Thiaw'

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a fait état lundi d'une "rupture de confiance" ayant motivé le licenciement du sélectionneur national de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw.

"Il y a eu rupture de confiance entre Pape Thiaw et nous", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, le même jour, à Dakar.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans la nuit du samedi à dimanche, avoir déclenché une procédure de licenciement du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, ainsi que tous les membres de son staff technique.

Cette décision survient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

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Le président de la Fédération Sénégalais de football est revenu, à l'occasion de cette rencontre avec les journalistes, sur les péripéties de la signature tardive du contrat de Pape Thiaw intervenu à quelques heures de la deuxième sortie des Lions au Mondial face au Norvège.

Pour Abdoulaye Fall, la rupture de confiance entre la FSF et le sélectionneur a impacté le groupe, relevant qu'il y'a eu "des interférences" dans les relations entre les deux parties.

Le président de la FSF a énuméré plusieurs griefs à l'encontre de l'ancien sélectionneur, parmi lesquels, la non-implication du directeur technique national (DTN), "des problèmes techniques" et au sein de la Tanière.

"Il y a eu des situations qu'on aurait dû éviter", a souligné Abdoulaye Fall, sans plus de précision, avant d'annoncer la mise en place prochaine d'une "Charte des équipes nationales".

Par rapport aux clauses de rupture de Pape Thiaw, le président de la FSF a précisé que le technicien va recevoir huit mois de salaire en guise d'indemnités.