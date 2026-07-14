Sénégal: Le gouvernement va autoriser les importations de sucre à partir du mercredi 15 juillet

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce vouloir autoriser les importations de sucre à partir du mercredi 15 juillet, après les avoir suspendues depuis le 15 décembre dernier pour faciliter l'écoulement de la production de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

"Le ministère ouvrira le marché à compter du 15 juillet 2026, pour faciliter les approvisionnements complémentaires nécessaires. Cette ouverture vise uniquement à sécuriser l'approvisionnement et à garantir la continuité de la distribution pour l'ensemble des consommateurs", explique un communiqué du même département ministériel.

"Aucune importation de sucre ou DIPA (déclaration d'importation de sucre) n'a été autorisée à ce jour, depuis le 15 décembre 2025", soutient la même source.

Elle ajoute que la suspension des importations servait à "laisser le marché à la production locale de la Compagnie sucrière sénégalaise", pour lui faciliter la vente de son sucre.

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"Afin d'éviter toute pénurie et de couvrir pleinement les besoins des populations durant les prochaines fêtes religieuses (le Magal et le Gamou), pour permettre les approvisionnements complémentaires nécessaires aussi, le ministère ouvrira le marché à compter du 15 juillet 2026", annonce le communiqué.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce assure que "toutes les dispositions seront prises pour garantir l'approvisionnement correct du pays en sucre et préserver la stabilité des prix".

La production annuelle de la CSS - une entreprise privée, l'un des plus grands employeurs du pays - est de 140 000 tonnes, indique-t-il, ajoutant que la consommation nationale moyenne est d'environ 25 000 tonnes par mois.

"À la date du 13 juillet 2026, le stock de sucre de la CSS a fortement baissé. Les mois d'août, septembre, octobre et novembre sont traditionnellement couverts par des importations, pour compléter la production locale", signale le ministère.

Il invite la Compagnie sucrière sénégalaise et tous les acteurs de la filière à une "collaboration constructive" avec les autorités, pour un renforcement de la production nationale.

"En revanche, l'État se montrera inflexible face à toute pression visant à compromettre l'intérêt général, à perturber le marché ou à remettre en cause les mesures prises pour protéger les consommateurs", avertit le département de l'Industrie et du Commerce.