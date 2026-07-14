Sénégal: Baccalauréat 2026 - Le lycée Malick-Sy de Thiès améliore ses résultats de 11 points, avec un taux de réussite de 86,23 %

13 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le Lycée Malick-Sy de Thiès (ouest) a obtenu un taux de réussite de 86,23 % à l'examen du baccalauréat 2026 en améliorant en même temps ses résultats de l'année dernière de 11 points, a appris l'APS, lundi, de son proviseur, Daouda Fall.

Sept cent vingt des 835 candidats de cet établissement ont été déclarés admis, a indiqué M. Fall, ajoutant que 19 d'entre eux ont obtenu la mention "Bien". Cent cinq élèves ont été déclarés admis avec la mention "Assez bien".

La terminale S1 du lycée a obtenu le meilleur résultat avec un taux de réussite de 100 %.

Selon Daouda Fall, le lycée Malick-Sy avait obtenu un taux de réussite de 75 % à l'examen du baccalauréat de l'année dernière, avec deux mentions "Bien", 113 mentions "Bien" et "Assez bien".

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"Malheureusement, nous n'avons pas eu de mention 'Très bien' cette année", a dit M. Fall.

D'après lui, ces résultats sont le fruit d'un "encadrement" des élèves du lycée par des professeurs qui dispensent des cours de renforcement même pendant les week-ends.

La cellule genre du ministère de l'Éducation nationale et l'assistant social du lycée Malick-Sy ont identifié les élèves qui n'avaient pas les moyens de payer les cours de renforcement afin de les aider à les suivre, selon le proviseur.

Malgré les grèves de cette année, ces cours ont permis aux élèves et aux enseignants de rattraper le temps perdu, a signalé Daouda Fall.

"Il y a cinq ans, à mon arrivée [à la tête du lycée], nous avions un taux de réussite de 71 %. Nous visons un taux de 100 %", a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur APS.

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