Afrique: Le président de la FSF promet des changements après l'échec au Mondial

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a promis, lundi, des changements au sein de l'encadrement technique des Lions et dans le fonctionnement de l'instance qu'il dirige, après des dysfonctionnements liés à la participation sénégalaise à la Coupe du monde 2026.

"Je ne fuis jamais mes responsabilités. Il faut faire face. Toutes les mesures qui doivent être prises le seront. Vous verrez d'autres changements, aussi bien au niveau de l'attelage technique que dans le fonctionnement même de la FSF", a-t-il déclaré.

Il animait une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué plusieurs sujets parmi lesquels la participation sénégalaise au Mondial 2026 et le limogeage du sélectionneur national.

Il a reconnu qu'il y avait eu "des dysfonctionnements" lors de la préparation de la Coupe du monde, à l'origine selon lui de l'échec enregistré par le Sénégal lors de cette compétition.

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Abdoulaye Fall a réfuté les rumeurs faisant état de "bamboula" au sein de la délégation sénégalaise au Mondial.

Le président de la FSF a affirmé n'avoir bénéficié, à titre personnel, d'aucune indemnité liée à cette Coupe du monde.

"Je n'ai perçu ni prime ni prise en charge. Nous n'avons reçu aucun franc de cette Coupe du monde", a-t-il indiqué, rappelant qu'il faisait partie des fonctionnaires les mieux rémunérés du Sénégal pendant des années, en tant qu'inspecteur du Trésor.