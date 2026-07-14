Afrique: L'OFNAC sensibilise les élèves de l'École nationale de police à la lutte contre la corruption

Dakar — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) célèbre cette année la Journée africaine de lutte contre la corruption en s'appesantissant sur la prévention de ce fléau au sein des forces de défense et de sécurité, en commençant par les élèves de l'École nationale de police.

Moustapha Ka, le président de l'OFNAC, explique que "le choix de l'École nationale de police est loin d'être fortuit", car "la prévention [de la corruption] doit être menée dans les espaces où se construisent les identités professionnelles, où se forgent aussi les comportements qui accompagnent toute une carrière".

C'est dans les centres de formation qu'on acquiert les comportements professionnels, a-t-il dit, ajoutant que c'est là également qu'on apprend "le respect du bien public et l'attachement à l'intégrité et à la probité".

Dès lors, il est opportun d'y dérouler la campagne de sensibilisation aux conséquences de la corruption, selon Moustapha Ka.

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La directrice de la formation de l'École nationale de police, Sanou Diouf

"Intensifier la promotion de l'intégrité et les actions de lutte contre la corruption à travers l'Afrique" est le thème de la 10e Journée africaine de lutte contre la corruption.

La réalisation d'une telle ambition suppose de renforcer la prévention, la coordination institutionnelle, les capacités de contrôle et d'enquête, selon le président de l'OFNAC.

"La corruption prend racine dans l'opacité, la faiblesse de la reddition des comptes, les conflits d'intérêts insuffisamment encadrés et la peur de signaler les irrégularités. Elle devient particulièrement dangereuse lorsqu'elle cesse d'indigner et que le citoyen en arrive à penser que l'accès à un droit dépend d'une faveur, d'une relation ou d'un paiement indu", a dit Moustapha Ka devant les élèves de l'École nationale de police.

La lutte contre la criminalité transnationale organisée, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la cybercriminalité, à laquelle sont formés les officiers et les sous-officiers de la Police nationale, ne peut être dissociée de la lutte anticorruption, selon M. Ka.

"Nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses adéquates aux actes délictueux et de promouvoir l'intégrité, l'honneur et la dignité", a dit la directrice chargée de la formation à l'École nationale de police, Sanou Diouf.

Cet établissement prend en compte la lutte contre la corruption en faisant de l'honneur l'une de ses valeurs, a-t-elle laissé entendre.

"Notre objectif majeur [...] est non seulement de renforcer vos capacités, mais aussi de vous pousser à vous approprier l'expérience et l'expertise qui vous permettront de faire votre travail avec dignité et intégrité", a dit Mme Diouf aux élèves officiers et sous-officiers bénéficiaires de la campagne de sensibilisation de l'OFNAC.