Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché ce lundi 13 juillet 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 13 juillet 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses en termes d'évolution.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,846 milliard de FCFA la veille à 1,725 milliard de FCFA ce 13 juillet 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une hausse de 33,255 milliards, à 18 328,595 milliards de FCFA contre 18 295,340 milliards de FCFA le vendredi 10 juillet 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 55,782 milliards, en passant de 13 098,864 milliards FCFA la veille à 13 043,082 milliards FCFA ce lundi 13 juillet 2026.

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Les indices phares de la bourse sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,18% à 475,78 points contre 474,92 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en progression de 0,29% à 225,66 points contre 225,00 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi progressé de 0,70% à 176,67 points contre 177,91 la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 1,40% à 358,77 points contre 353,81 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,19% à 188,83 points contre 188,48 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 440 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 2 210 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 6,79% à 2 990 FCFA) et Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,41% à 53 735 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,40% 11 340 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 16 605 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,00% à 16 000 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,03% à 39 100 FCFA).