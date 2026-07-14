Afrique: Gabon-Maroc - L'ANBG renforce son partenariat avec les institutions marocaines de formation

Casablanca — Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République gabonaise et le Royaume du Maroc en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, une délégation de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG), conduite par son Directeur général adjoint, Nono Oyangui, a effectué une mission de travail à Casablanca.

La délégation a été reçue par la Directrice générale de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), Mme Loubna Tricha, en présence du Premier Conseiller de l'Ambassade de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, Mme Tathiana Chimène Maghouya Iga-Iga, ainsi que des diplomates gabonais.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de formation professionnelle, avec pour objectif de mieux adapter les parcours de formation aux besoins de développement du Gabon. Les deux parties ont notamment identifié plusieurs secteurs prioritaires, parmi lesquels les mines, l'économie bleue, le numérique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la santé, la maintenance industrielle, l'agriculture, l'écotourisme et les industries de transformation.

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À cette occasion, le Directeur général adjoint de l'ANBG a rappelé la volonté de l'Agence d'orienter davantage les bourses vers des formations professionnelles répondant aux besoins réels du pays. Il a souligné que cette démarche s'inscrit dans les orientations du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), avec l'ambition de former une main-d'oeuvre qualifiée capable d'accompagner les projets structurants du Gabon.

De son côté, la Directrice générale de l'OFPPT a salué la qualité du partenariat qui unit les deux institutions depuis plus d'une décennie. Elle a réaffirmé l'engagement de l'établissement marocain à accompagner le Gabon à travers l'accueil d'étudiants, la formation de formateurs, l'assistance technique et le partage de son expertise en ingénierie de formation.

La mission s'est poursuivie par une séance de travail avec le Directeur général de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI). Les discussions ont porté sur la répartition des 180 bourses accordées au Gabon dans des filières stratégiques telles que la médecine, les sciences de l'ingénieur, le pétrole et le gaz, la transformation numérique, le cyber sécurité, l'intelligence artificielle, l'agronomie, la médecine vétérinaire, les sciences de l'environnement, la topographie et le management du tourisme entre autres.

À l'issue de cette rencontre, l'AMCI a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de ses priorités de formation, illustrant ainsi la solidité du partenariat entre les deux pays et leur volonté commune de faire du développement des compétences un levier majeur de croissance et de transformation économique.