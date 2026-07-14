Gabon: Ma-Migovéenne, la course qui fait rayonner le leadership féminin gabonais

À Lambaréné, la Ma-Migovéenne n'est pas qu'une course. C'est une démonstration de leadership féminin, portée chaque année en août par l'Association des Femmes Leaders du Moyen-Ogooué, à travers ce mini-marathon exclusivement réservé aux femmes. Derrière le dossard, il y a une conviction : ce sont les femmes elles-mêmes qui pensent, organisent et portent cet événement, de bout en bout.

C'est bien là que réside la force de la Ma-Migovéenne. Elle n'est pas seulement un rendez-vous sportif, elle est la preuve, sur le terrain, que le leadership féminin gabonais se construit aussi par l'initiative, l'organisation et la mobilisation collective. La course sert de cadre à la promotion de la santé, à la solidarité entre femmes et à la valorisation de leur rôle dans le développement du pays.

Trois catégories d'âge y participent, des jeunes de 15 à 25 ans aux seniors de 41 à 77 ans, en passant par les 26-40 ans. Cette diversité générationnelle traduit une idée simple : le leadership féminin ne se limite pas à une classe d'âge, il se transmet et se construit à tout moment d'une vie de femme.

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L'association voit désormais plus grand. Elle vise 1 500 participantes à Lambaréné, 1 000 à Ndjolé et 500 à Bifoun, avec l'ambition d'essaimer progressivement la course dans toutes les provinces du Gabon. Un appel est ainsi lancé aux femmes de tout le pays, de l'Estuaire au Haut-Ogooué, de la Ngounié à l'Ogooué-Maritime, à rejoindre ce mouvement porté par et pour elles.

Les meilleures athlètes repartent avec des lots destinés à soutenir leur quotidien, électroménager, matériel électronique ou informatique, entre autres récompenses. L'organisation s'appuie sur les ressources propres de l'association et sur des partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent cette initiative citoyenne.

À terme, les promotrices de la Ma-Migovéenne veulent faire de cette course la vitrine du leadership féminin gabonais, avant d'en faire un événement reconnu à l'échelle internationale. Un objectif qui repose, disent-elles, sur l'engagement du plus grand nombre de femmes, quelle que soit leur province d'origine.

À travers cette dynamique, l'Association des Femmes Leaders du Moyen-Ogooué confirme sa conviction : le sport peut être un puissant levier d'émancipation, de cohésion sociale et de leadership féminin, à l'échelle de tout le Gabon.