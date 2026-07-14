Gabon: Lébamba - La future gare routière prend forme les taxis n'auront bientôt plus d'excuse !

13 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

À Lébamba, les travaux de construction de la future gare routière avancent à un rythme encourageant. Jour après jour, le chantier dessine les contours d'une infrastructure moderne appelée à transformer le paysage urbain de la ville.

Le futur complexe comprendra un bâtiment principal destiné à accueillir les services municipaux ainsi que des espaces commerciaux, sans oublier un parking multifonctionnel qui promet de mettre un peu d'ordre dans le ballet quotidien des véhicules. Bientôt, les chauffeurs ne pourront plus dire qu'ils cherchent « une place quelque part » !

Cette réalisation illustre la volonté du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de moderniser les infrastructures publiques et d'améliorer les conditions de mobilité des populations sur l'ensemble du territoire national.

À Lébamba, le béton ne fait pas que sécher : il construit l'avenir. Et cette gare routière s'annonce déjà comme un nouveau point de rencontre où développement, commerce et mobilité feront bon voyage ensemble.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.