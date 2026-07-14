Gabon: Lébamba - La future gare routière prend forme les taxis n'auront bientôt plus d'excuse !

À Lébamba, les travaux de construction de la future gare routière avancent à un rythme encourageant. Jour après jour, le chantier dessine les contours d'une infrastructure moderne appelée à transformer le paysage urbain de la ville.

Le futur complexe comprendra un bâtiment principal destiné à accueillir les services municipaux ainsi que des espaces commerciaux, sans oublier un parking multifonctionnel qui promet de mettre un peu d'ordre dans le ballet quotidien des véhicules. Bientôt, les chauffeurs ne pourront plus dire qu'ils cherchent « une place quelque part » !

Cette réalisation illustre la volonté du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de moderniser les infrastructures publiques et d'améliorer les conditions de mobilité des populations sur l'ensemble du territoire national.

À Lébamba, le béton ne fait pas que sécher : il construit l'avenir. Et cette gare routière s'annonce déjà comme un nouveau point de rencontre où développement, commerce et mobilité feront bon voyage ensemble.