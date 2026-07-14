Gabon: A'Mvadhy Sport et Prévention - Quand la Fondation Ma Bannière mise sur le sport pour protéger la jeunesse gabonaise

Parier sur le sport pour prévenir les dérives. C'est l'ambition portée par la Fondation Ma Bannière de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, à travers son initiative "A'Mvadhy Sport et Prévention". Un programme qui place l'activité physique au coeur de la lutte contre les addictions, la violence et le décrochage social chez les jeunes.

Le sport comme outil de résilience

Créée en mai 2024 par la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, la Fondation Ma Bannière a fait et continue de faire de l'accompagnement des enfants et des jeunes en situation de détresse sa priorité.

Avec "A'Mvadhy Sport et Prévention", la Fondation Ma Bannière veut aller plus loin : utiliser le sport non seulement pour la santé, mais comme un véritable levier d'éducation et de prévention. L'idée est simple. Canaliser l'énergie des jeunes, leur donner un cadre, des repères et des alternatives concrètes aux risques auxquels ils sont exposés.

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Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'autres actions déjà menées par la Fondation, comme "Acti'Jeunes". Cette plateforme de 72h réunit déjà des professionnels autour des thématiques de la violence, de la sécurité, de l'éducation à la santé sexuelle et de la prévention des addictions. Le sport vient donc compléter ce dispositif en proposant une approche plus active et collective.

Prévenir pour mieux protéger

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fondation cible en priorité les jeunes de 18 à 35 ans en situation de précarité : jeunes filles mères déscolarisées, anciens détenus, enfants de la rue. L'objectif est de prévenir le suicide, les comportements à risques et l'abus de substances.

"A'Mvadhy Sport et Prévention" propose donc des activités sportives encadrées, couplées à des sessions de sensibilisation et un accompagnement psychosocial. Le but : éveiller les consciences, renforcer l'estime de soi et offrir des compétences clés pour un avenir plus stable.

Comme le souligne la Fondation dans ses autres programmes, il s'agit d'établir "des relations profondes" avec les bénéficiaires, d'écouter leurs histoires et leurs aspirations pour mieux les accompagner vers l'autonomie.

Une vision globale pour la jeunesse

Ce pari sur le sport rejoint la mission plus large de la Fondation Ma Bannière : assurer, protéger les droits, la dignité et l'égalité des jeunes Gabonais. Après les dons de kits scolaires, les kits alimentaires et les actions en santé, le volet sportif devient une nouvelle corde à l'arc de l'organisation.

Pour la Première Dame et la présidente de la fondation, Ericka Darlène Moussounda, l'enjeu est clair : offrir aux jeunes vulnérables un parcours vers l'autonomie et contribuer à "un avenir plus équitable et prospère pour tous les Gabonais".

Avec "A'Mvadhy Sport et Prévention", la Fondation Ma Bannière envoie un message fort : la prévention passe aussi par le terrain, par le collectif, et par la passion du sport.